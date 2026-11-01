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拿裸照逼人妻續約 台中男坦承傳訊仍喊沒恐嚇 法院不採判刑確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在社群平台Dcard結識一名人妻並發生關係，他不滿對方疏遠，回傳她的半裸自拍照，揚言公開、爆料給媒體，逼她繼續見面。人妻質問「你是在威脅我嗎」，他直接回「對的」。一審依恐嚇危害安全罪判他3月，二審因雙方調解成立，台中高分院近日審結，改判2月，可易科罰金，全案確定。

判決指出，陳男2024年11月在Dcard認識已婚的人妻，2人見面後發生性關係。期間人妻曾傳送上半身裸露的自拍照給他，之後又收回。2025年1月4日晚間，陳男質問人妻「都不約我了嗎」，人妻以「在忙」婉拒。陳男隨即傳訊「我這裡還有你的影片」「那我只好公開了」，並回傳人妻裸照。同年2月19日，他又傳訊「好自為之，會爆料給新聞媒體」。

陳男坦承傳送這些訊息，但辯稱只是情緒激動，想約見面釐清誤會。他也指人妻疑似在Threads發文，稱要「先告性侵恐嚇」索討50萬元，質疑她的動機。法院認為，陳男的訊息依社會一般觀念足以使人心生畏懼，人妻也證稱擔心照片曝光；Threads貼文則與犯行無關，沒有調查必要，判3月。

全案上訴台中高分院後，審理期間，陳男與人妻調解成立，同意自今年11月起分期賠償12萬元，人妻也同意從輕量刑。

台中高分院撤銷原判，改判2月。陳男因有詐欺前科，不符緩刑要件，全案確定。

台中市陳姓男子與人妻曾發生性關係，後續因人妻疏遠，他即持人妻半裸照威脅見面，台中高分院近日審結。圖／AI生成
台中市陳姓男子與人妻曾發生性關係，後續因人妻疏遠，他即持人妻半裸照威脅見面，台中高分院近日審結。圖／AI生成

裸照 台中 恐嚇

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