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醫師與女子交往想確認是否單身 持健保卡偷查個資致電前夫探查判刑5月

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

高雄榮總台南分院丘姓醫師與程姓女子交往發生爭執，竟持對方健保卡登入醫療系統，查出前夫電話，聯繫探問她與其他男子往來。丘辯稱有獲授權，只是關心貧血、用藥情形；台南地院認定交往及醫病關係不代表概括授權任意查詢閱覽，依非法蒐集、處理個資罪判刑5月。可上訴。

判決指出，丘姓男子2024年9月間為高雄榮總台南分院醫師，與程姓女子因私人交往關係發生爭執，程女同月18日暈倒送成大醫院急診，包包原由學弟保管，丘到場表示是男友，改由他保管；程女事後發現健保卡未歸還，多次傳訊要求丘交給同院其他醫師轉交，並提醒「切勿探人家隱私」。

丘仍於同月19日晚間7時分，持卡登入醫療資訊系統，檢索、調取資料，取得緊急聯絡人欄位登載的程女前夫林姓男子姓名、電話，撥打並陸續傳送簡訊，其內容並非詢問病情或處理醫療緊急事項，而是探詢程女與其他男子間私人往來等。

案經程女報警提告，丘承認持卡查詢，但否認犯罪，辯稱程女過去曾到他的門診就醫，由他開立鐵劑，這次也是經同意、授權查詢資料，目的僅在關心貧血及用藥，協助開藥，並非探查隱私。

辯護人主張，程女急診期間意識不清，對健保卡如何交付、由誰保管記憶不明，不能僅因事後否認，就認定沒有授權；丘未公開、散布查詢資料，難認有損害程女利益的意圖。

法院調閱對話發現，程女在丘登入系統前，已明確要求歸還健保卡，還表示「請您尊重我是你的病人」、「曾經的朋友」、「若有偷查詢登入的時間 是在週四我出院之後~~我不排除保留追溯權」、「切勿觸法！！我提醒你！！雖然已過兩天，但那是基本的道德！」

法院指出，程女要求勿探查隱私，卷內也沒有委託查病歷、追蹤病況或代為開藥的對話；丘在查詢前幾日曾追問程女身分證配偶欄是否空白，「你有一打以上的異性追求者，還有前夫」、「那你能否告訴你身分證上面的配偶欄，是不是空白的」，顯示極度在意程女婚姻狀況。

丘在取得資料，同年10月致電、傳訊給林姓前夫後，又傳訊詢問程女與林究是何等關係；林出庭證稱丘探問程女與其他男子往來，他未曾提供聯絡方式，足證丘查詢資料並非關心病況。

法院認為，病人提供資料給醫療機構，是同意在醫療及院務管理必要範圍內使用，緊急聯絡人目的則是供醫療機構於病情緊急、無法聯繫病人本人或有其他醫療照護必要時使用，不代表所有有系統權限的醫事人員，能為私人目的或男女交往關係查詢。

法院審酌，資訊隱私侵害不以公開散布或造成財產損失為必要，丘無權取得資料，已使程女喪失決定向誰揭露、揭露範圍的自主控制；丘身為醫師，負有較一般人更高的保密義務，卻利用職務便利探查私人生活，破壞病人對醫療資訊管理的信賴，犯後仍否認、未見反省或彌補，衡量無前科，判刑5月。

高雄榮總台南分院丘姓醫師持程姓女子健保卡登入醫療系統，查出前夫電話，再聯繫探問她與其他男子的往來，台南地院依非法蒐集、處理個資罪判刑5月。聯合報系資料照
高雄榮總台南分院丘姓醫師持程姓女子健保卡登入醫療系統，查出前夫電話，再聯繫探問她與其他男子的往來，台南地院依非法蒐集、處理個資罪判刑5月。聯合報系資料照

健保卡 個資 前夫

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