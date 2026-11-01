悍妻揮高爾夫球桿家暴？夫控遭打傷提告 供詞反覆二審判無罪

台中市一對前夫妻因教養與經濟問題爆發激烈口角，男方指控前妻持高爾夫球桿瘋狂砸毀家具，甚至揮桿將他打傷。檢方依傷害罪起訴女方，但一審法官認為男方說詞反覆，且傷勢形狀與球桿不符，判決女方無罪。檢方不服上訴，二審認定男方證詞有重大瑕疵，駁回上訴，女方無罪確定。

判決指出，女方與男方原為夫妻，2023年已判決離婚，2022年12月27日下午，兩人在台中市住處頂樓因貸款、子女教養等問題發生激烈爭吵。男方控訴，前妻怒奪高爾夫球桿，砸碎花圃盆栽與多支球桿，他嚇得躲回4樓房間，女方卻持桿追上來砸門、破壞桌上物品，甚至扯破他的衣服。

男方更指控，前妻隨後以球桿攻擊他，導致他以手阻擋時受有右側前臂與左側膝部擦傷等傷害，事後前往醫院驗傷並報警提告。

女方在法庭上堅決否認動粗，反控是前夫長期對她「冷暴力」，並質疑男方的傷口呈橢圓形且已結痂，根本不是細長球桿造成的新傷，甚至懷疑前夫「自導自演」。

台中地院審理時，發現男方對於受傷原因說詞反覆。他先在警詢時稱前妻是「直接攻擊」，到了法院卻改口稱，女方是拿球桿砸書桌邊緣時「不小心碰到」他的手腳，後來是因為怕被打到，伸手阻擋才受傷。

法官認為，男方說法從「刻意攻擊」變成「誤傷」，指證存有明顯瑕疵。此外，法官檢視傷勢照片，認為若遭高爾夫球桿毆擊，應有長條形傷口，但男方的傷口卻呈橢圓形，與凶器特徵不符。

男方雖提供前妻手持高爾夫球桿叫囂及踹門的影片作為證據，但法官查出影片拍攝時間是在案發隔天，且未錄到毆打畫面，因此判決女方無罪。

檢方不服提出上訴，強調男方對「遭球桿揮擊」的核心事實指證歷歷，且就醫時間與案發相近，醫院也證實是「新傷」。

台中高分院近日審結，重新檢視證據，直指男方不僅供詞反覆，甚至在法庭上提供隔天的影片企圖混淆視聽，其陳述含有刻意誤導法院的意圖，已嚴重影響指訴的真實性，存在重大瑕疵。

二審認為，檢方提出的診斷證明及現場照片，只能證明女方有砸毀物品及男方有受傷，無法直接證明傷勢是女方持球桿毆打所致，以證據不足為由，駁回上訴，維持無罪判決確定。