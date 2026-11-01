憲判8號死刑判決提及墮胎、安樂死 憲法法庭書記廳：非認定安樂死合憲

鍾姓男子因頸椎受傷，神經萎縮近乎全癱，自覺像「活著的死人」，希望合法安樂死，他向新竹地院家事庭聲請准予由第三人或醫生、執行機構提供藥物供其服用，或協助注射藥物讓他安樂死，協助者的行為免除刑事責任及民事賠償責任，竹院駁回。鍾一路提抗告、再抗告，最高法院6月17日駁回確定。鍾近日聲請釋憲，憲法法庭收案後將依程序分案，由審查庭決議是否受理。

最高法院民事第一庭認為，憲法第二章明定人民有平等權、自由權、生存權、工作權、財產權、請願、訴願及訴訟權、參政權等權利，雖未明定生命權應受保障，但生命權為每一個人與生俱來的固有權利，具有絕對的最高價值，其存在不待國家承認，自屬憲法保護的權利。

國內法化的公民與政治權利國際公約也明定「生存權、生命權應受保障」，最高法院認為不得侵害或剝奪人民的生存、生命權，如要求國家允許同意由第三人處置、削減、剝奪生存權、生命權，則須透過立法形成法規範。

在攸關死刑存廢的憲法法庭「113年憲判8號」判決中，曾提及「剝奪生命權」的狀況，最高法院也認為鍾案沒有「為了追求特別重要之公共利益而得例外剝奪生命權之情形」，不能貿然當作人民可以請求國家（法院）准許第三人剝奪其生命權的依據，鍾的抗告無理。

憲判8號判決理由書曾論述生命權的保障與限制，提及「國家法律是否應容許女性得終止懷孕（或稱墮胎）而結束胎兒生命，或容許人民因疾病等因素而得以自願或在他人協助下提前結束生命（如安樂死）等，亦為現代國家所面臨之困難問題，不僅涉及醫學科技之進展，亦與人類社會之價值演進有關，而容有權衡之空間。自難僅以生命權為依據，即得出應絕對禁止墮胎或安樂死之結論。」憲法法庭書記廳指出，憲判8號是在處理死刑是否合憲，不是處理安樂死問題，不能說大法官已經認為安樂死合憲。