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前屋主搬走法拍屋66萬家電…這原因竊盜判無罪 但侵入住宅判拘役50天

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

連姓男子位基隆的一間房子遭法拍後，因未收到賴姓拍定人66萬購買屋內原有冰箱、冷氣機等家電費用，帶工人進屋搬走屋內所有家電。檢方偵結依無故侵入住宅與竊盜罪嫌起訴。但法官認為，家電本來就是屬於連男持有的動產，竊盜判無罪；但連男未經賴男同意私自闖入賴的房屋內，依侵入住宅罪判拘役50日。

基隆地院判決書指出，連男為前屋主即法拍的債務人，賴男為該房屋法拍後的屋主，房屋經法拍賣出後，連男被控於民國113年9月9日9時許，持鑰匙進入房屋內，經法拍仲介公司人員現場巡視時發現，警方獲報調查後將連男送辦。

連男指出，對方說要用66萬元跟他買，但他拿到66萬元，他還沒有點交房屋給對方，他認為房屋還是自己的，所以他進去自己的房屋內拿東西完全合法。

賴男則指連男所言不實，連男是破壞他的門鎖、總電錶、將插座的電線剪斷並破壞燈具等物品，且他所稱之物品均已老舊，不堪使用，自己無需向連男購買，直接買新的即可。

法官審理指出，法院核發的不動產權利移轉證書記載，該房屋法拍及權利移轉之範圍僅限於「不動產」，冰箱、冷氣機等家電屬「動產」，並未因強制執行程序而將所有權移轉給賴男，家電等物品均與房屋本身並無結合關係。

法官表示，家電本來就是屬於連男持有的動產，賴男並無所有權，因此竊盜部分判無罪；但連男未經賴男同意私自闖入賴的房屋內，依侵入住宅罪判拘役50日，易科罰金得5萬元。

前屋主搬走法拍屋66萬家電這原因竊盜判無罪，但侵入住宅判拘役50天。記者游明煌／攝影
前屋主搬走法拍屋66萬家電這原因竊盜判無罪，但侵入住宅判拘役50天。記者游明煌／攝影

竊盜 法拍 家電

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