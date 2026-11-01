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徒耗司法 婦拾走外套後返還賠償 獲免刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台北捷運拾獲旅客遺失物一年超過20萬件，多數遺失物找不到失主，只能堆在捷運公司倉庫。聯合報系資料照
台北捷運拾獲旅客遺失物一年超過20萬件，多數遺失物找不到失主，只能堆在捷運公司倉庫。聯合報系資料照

法務部統計，一至九月全國地方檢察署偵辦六十三萬五二九名被告，檢察官依微罪不舉原則，職權不起訴七七八五人，僅相當於偵辦被告人數百分之一點二三。花姓婦人在捷運拾得女失主的羽絨外套，遭檢方聲請簡易判決處刑，台北地院認為她已賠償、外套也已返還，若再科刑恐耗費司法資源，判侵占離本人持有物罪免刑

刑法第三百三十七條規定，侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物，處一萬五千元以下罰金，依刑法第三十三條規定，罰金最低額為一千元，也就是說，若法院科處罰金，最低須判一千元。北院法官審酌案情，認為即使依刑法第五十九條減刑，科處最低度刑仍嫌過重，最後依刑法第六十一條規定免除其刑。

檢方指控，六十多歲的花婦今年四月廿一日上午七時許，在捷運松山站搭乘松山新店線時，發現江姓女子遺留在車廂座位上、價值三千元的香檳色羽絨外套，竟將外套收入包包內據為己有。江女發現外套不見後，向捷運服務台詢問並報警，警方調閱車廂監視器循線查獲花婦，檢方依侵占遺失物罪聲請簡易判決處刑。

北院審理認為，羽絨外套是江女不小心遺留在座位上，暫時脫離持有的物品，江女發現後立即向捷運服務台詢問下落，因此並非法律上的遺失物，而是「離本人所持有之遺忘物」，花婦所犯的是侵占離本人持有物罪。

法官指出，花婦拿走外套後，未即時返還、送至捷運站服務中心招領或報警，反而擅自留存，直到員警九天後循線查獲並通知到案說明，才將外套帶到警局，經警方扣押後發還。

判決指出，花婦以工作忙碌為由，辯稱忘記送請招領，顯然欠缺尊重他人財產權益的觀念。不過，她已與江女以三千六百元達成調解並履行完畢，外套也已發還，法院另考量花婦年逾六十、過去沒有前科，認為犯罪情節輕微，即使依法減刑，科處最低度刑仍嫌過重。

北院認為花婦積極彌補錯誤，經過偵審程序應知所警惕，且江女也表示願意原諒、不再追究，沒有科予刑事處罰的必要，為避免無意義的刑罰執行耗費國家資源，免除其刑。

司法 外套 免刑

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