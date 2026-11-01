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一律起訴最保險？ 律師：司法資源永不夠

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

婦人在捷運拾得他人遺忘的羽絨外套遭訴，最後獲判免刑。執業律師張奕晨表示，檢察官手上其實有緩起訴工具，卻寧可將案件交由法院審理，說穿了是怕擔責任、怕被挑毛病，乾脆一律起訴最保險；如果官僚文化不改，司法資源永遠不夠用。

張奕晨指出，免刑判決在實務上並不多見，除了這起侵占三千元外套案，高雄曾有民眾拿走三百元的肉和魚、台南有大學畢業生拿走五十一顆奇異果，最後也都獲免刑。

他認為，免刑判決代表法官願意看見每個人背後的處境，反觀檢察體系，案件小到這種程度，物品已返還、賠償也已完成，仍然起訴。他質疑，檢察官明明可以運用緩起訴制度，卻寧可把案子丟給法院去收拾。

張奕晨另舉一家公司員工帶走二千元公務手機為例，賠償金額雖超過手機價值，公司甚至主動求情，檢方仍堅持追訴。張批評，這類案件送到法院多半免刑，卻是耗費法官時間、當事人心力及全民納稅錢，若不改變舊有文化，司法資源永遠不夠用。

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