男告警察不起訴 不肯罷休 拉布條公審辱警判6月

張警遭魏姓民眾質疑私查個資提告，檢方雖不起訴，仍被警分局記過。魏以記過為由嗆張「知法犯法」，去年二月起拉布條等方式公審至今。記者翁至成／攝影

魏姓男子不滿張姓員警介入他與鄰居的停車糾紛，指控張私查個資，在住處與網上發動「公審」，不僅高掛布條、擺放張穿著制服的人形立牌，還成立臉書粉專辱罵「廢物刑警」、「癟三」，揚言告到對方賠錢。台北地方法院認定魏明知張未涉刑事犯罪，卻利用張的個資散布誹謗及侮辱言論，依個人資料保護法判六月得易科罰金之刑。

判決指出，魏與陳姓鄰居夫婦有鄰里糾紛，二○二四年四月，陳姓婦人因魏張貼傳單騷擾，向里長反映未果，轉向曾任台北市警萬華分局的張（現任職中山分局）求助。張研判魏的行為涉及社會秩序維護法的藉端滋擾，透過警政系統查詢相關個資，並致電魏到分局製作筆錄。

魏質疑鄰里糾紛應由轄區派出所處理，指控張跨區介入、私查個資，向檢方提告公務員登載不實準文書、恐嚇、加重誹謗及違反個資法等罪。檢方二○二五年一月偵結，認定張查詢個資是為調查社維法案件，難認定違法，處分不起訴。

魏不甘心，去年二月起在萬華住處及倉庫外懸掛「知法犯法，萬華分局偵查隊，公審我最會」布條，並擺放張著制服的半身人形立牌及大頭貼，至今仍供路人觀看。他還成立臉書粉專「知法犯法張○○」，密集發文辱罵對方，帶風向公審。

檢方認為憲法雖保障言論自由，但魏無視檢方不起訴處分，濫用張的容貌等個資，鋪天蓋地侮辱與誹謗，已不具任何評論價值，且嚴重貶損張的名譽和人格，使大家誤以為張有嚴重違法的刑事責任，依非公務機關非法利用個人資料、加重誹謗、恐嚇危害安全、公然侮辱等罪起訴。

台北地院審理，魏坦承張貼布條及成立粉專，但否認犯罪，辯稱張姓警員遭萬華分局記過，檢方卻不起訴，他只是陳述現狀，並認為司法沒有正義。

北院認為，魏若不服檢方不起訴處分，應聲請再議，不能僅擷取張遭行政懲處的紀錄，就指控對方違法私查個資，警方行政懲處與刑事責任的認定不同，魏將懲處紀錄去脈絡化，與客觀事實不符。

合議庭認為若容許民眾以掛布條、設立牌方式公審他人，等同鼓勵民眾以私力救濟解決紛爭，法治社會不允許，依較重的個資法罪名處刑。