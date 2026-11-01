警查個資規範嚴 行政懲處成公審把柄

張姓警員兩年前處理鄰里停車糾紛，遭民眾質疑私查個資並檢舉提告，台北地檢署雖未認定他有犯罪故意而處分不起訴，警方仍認定張受理報案過程未遵守報告紀律、非因公查詢，記過一次。警方內部行政懲處原為維護警紀，卻被民眾拿來攻訐張「知法犯法」，甚至掛布條、設人形立牌，成為發動公審的「燃料」。

有督察警官指出，隨著個資保護意識抬頭、警政資訊系統功能愈趨完整，員警查詢民眾資料已非過去簡單勾選查詢原因即可，從查詢理由到公文依據，都須更加謹慎。

檢方的不起訴處分書指出，張姓警員因魏的行為涉及社維法「藉端滋擾住戶」，為了通知魏到案，登入警政系統查詢個資，由於系統未設置行政調查的獨立選項，張只能勾選性質較接近的「刑案類」。檢方認為，張雖非轄區員警，仍具有法定職務權限，加上系統欄位填載規定不明確，難以構成違法查詢。

一名督察警官表示，十多年前警界對個資保護的敏感度不如現在，員警查詢資料相對普遍，如今警政資訊系統整合的資料愈來愈多，除了戶籍、電話、家庭成員等基本資訊，還涵蓋入出境紀錄、刑案前科、車籍及交通違規紀錄等，一旦登入系統，便可掌握民眾多面向的資訊。

他指出，警政系統的查詢規範日趨嚴格，從過去勾選查詢原因，逐步要求填入公文書號、具體說明查詢事由，現在連查詢車籍資料也須寫案由，讓查詢目的、辦理案件和系統紀錄相互勾稽，確保軌跡一致，避免員警私自查詢。

他說，員警查詢個資須謹慎，因為會被定期「抽查」，若無正當理由查詢，除了行政責任，還可能有刑事責任；此案刑事方面不起訴，而依內規警察人員獎懲標準，違反法令事項分情節輕微、情節嚴重、情節重大，分別可記申誡、記過、記一大過。

警官說，警察除了偵辦案件和處理交通事故，也得經常面對鄰里糾紛等地方大小事，執法邊界極易陷入泥淖，如何在維護警紀之餘，同時保護基層執法，避免因內部程序瑕疵的懲處成為外界去脈絡化的「燃料」，是須面對的管理課題。