夫妻撿到外送員包包 竟在中山分局旁「點鈔洗劫」雙雙遭判刑

林姓男子去年騎車載妻子行經台大醫院，路上看到Foodpanda外送員掉落的包包，妻子下車撿起後，竟在北市警中山分局旁的電話亭把包包內1萬多元現金搜刮一空，棄置包包後離去。台北地院審理，兩人矢口否認偷錢，但「數鈔票」的犯行全被監視器拍得一清二楚，法官依侵占遺失物罪，各判夫妻倆罰金8000元，可易服勞役，並沒收1萬500元犯罪所得。

判決指出，林男去年10月25日下午1點18分，騎車載妻子和幼子行經中山南路台大醫院前，坐後座的妻子發現Foodpanda外送員掉落的包包下車撿起，隨後機車停在中山警分局旁的電話亭，兩人打開包包查看，把皮夾和零錢包內的現金拿走，再把包包放在電話亭離去。

失主在包包遺失的1分鐘就發現，回頭查找無所獲，用手機APP定位包包內的耳機，發現定位在中山警分局，馬上騎去中山分局值班台問「有沒有人撿到包包」，儘管員警說沒有仍熱心幫忙查找，找了約17分鐘，下午1點54分在分局門口旁的電話亭聽筒下方找到包包，但1萬多元現金均不翼而飛，僅剩金融卡及證件。

警方調閱監視器畫面，發現涉案夫妻在分局前翻動包包，林男還做出點鈔動作，隨後兩人3度把贓物塞進機車龍頭置物箱，期間林男妻子還張開雨衣遮擋前踏板幼子視線，最後走進電話亭棄置。

兩人從警詢、偵查一路到法院審理都否認犯行，林男辯稱翻包包是在找失主資料，因急著趕去天母吃大餐才沒拿進警局；林男妻子則辯稱是在拿手機跟證件，張開雨衣是怕踩到雨衣，放在電話亭是覺得「大馬路很安全」。

法官比對外送員提供的Foodpanda匯款帳號及銀行交易明細，確認失主因外送工作確實有每日結算並匯款現金的習慣，同時認定監視器畫面清晰拍下兩人點鈔等動作，且包包在電話亭內26分鐘無其他人接觸，夫妻倆辯詞不足採信。

法官考量夫妻倆具謀生能力卻侵占他人財物，法制觀念欠缺且未和解，依侵占遺失物罪各判罰金8000元，得易服勞役。全案確定。