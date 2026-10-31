180萬現鈔撒滿地！4惡徒設局搶換匯 狼狽得手8萬代價判7年2月

王姓男子遭林姓、楊姓、蕭姓及李姓男子等4人設局強盜，去年9月3日攜帶180萬元現金，在台南安南區某超市換匯越南盾時，林持辣椒水對王噴灑搶錢，雙方拉扯、扭打，致現金撒落在接應車內及地上，僅得手8萬元，台南地院認林等4人共同犯強盜罪，分處7年2月至3年8月不等徒刑。

檢方起訴，去年8月19日起，在通訊軟體暱稱杜姓男子陸續向有換匯需求王男佯稱將於9月3日上午10時許，在安南區某超商與王進行貨幣交易，屆時會將王所需越南盾金額匯入其指定帳戶，再由王當場交付等值新台幣180萬元現金予指定到場者，致王陷於錯誤，認可順利換匯，攜款依約前往。

然而，杜於同一時間，聯繫李擔任司機，進行場勘及規畫逃亡路線外，杜另透過楊再邀蕭、林兩人參與計畫。

楊於去年9月2日晚間在嘉義市某KTV與蕭見面，並說翌日將攜帶辣椒水到場，再由蕭向3日凌晨才到場林說明其計畫內容。

3日上午9時，李駕駛租賃轎車自嘉義新港搭載林前往雙方約定安南區某超商，途中林接獲蕭的通知後，先到附近某廟宇拿取楊要求蕭預先準備辣椒水後，再前往超商會面。

然而，王臨時變更交易地點在超商停車場，李駕車尾隨王車之後，並由林攜帶辣椒水及穿戴耳機下車進入王車中，假裝與他交易，李車在一旁等待，同時，楊開車搭載蕭在附近把風與監控。

待林在車內清點王所攜帶180萬元，且依耳機傳來指示，朝王臉部噴灑辣椒水後，雙方發生拉扯、扭打，搶走王手中180萬元，楊旋即指示李立刻下車開車門，協助林下車逃逸。王緊追至租賃車旁，雙方再次發生拉扯，致現金撒落在車上與地上。

李見狀隨即駕租車搭載林與車上8萬元現金離開現場，隨後依指示將錢放置在嘉義市某咖啡店廁所內，再由楊轉交幕後策畫的杜。王因此頭皮挫擦傷、左肩、左肘及雙膝挫擦傷等傷害，報警處理。

楊、蕭、林及李對客觀犯罪事實均不爭執，惟4人辯護人均主張，林固有對王噴灑辣椒水，但因王對噴灑的時間長短、距離及次數均無法明確說明，應認尚未達到使王失去行動或反抗能力，且林僅與王拉扯，並未再加以其他傷害行為，林等人應只成立加重搶奪罪，而非構成加重強盜或準強盜罪。

台南地院認為，林使用辣椒水攻擊人體，能造成眼部受傷，對人生命、身體、安全構成威脅，屬於具危險性兇器無訛。林持辣椒水噴灑王，已達使人難以抗拒程度，並趁機強盜取走王裝錢袋子，而李負責開車接應，楊、蕭則駕車在附近指揮、監督，4人所為犯強盜罪，而有攜帶兇器情形，應依加重強盜罪論處。法官認林、楊、蕭、李共同犯強盜罪，各處7年2月、4年6月、4年6月及3年8月，可上訴。