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選前倒數！台中抓賄選已7人遭收押、扣1526萬 再鎖定現金買票

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

115年地方公職人員選舉倒數剩不到1個月，台中地檢署昨舉辦選舉查察分區座談會，統計至今已分「選偵案」91件，並聲押涉嫌賄選被告7人，也罕見查獲高達1526萬元現金，賄選樣態多為致贈禮品、招待旅遊，隨投票日接近，查賄力道持續提升，維持選舉公平。

中檢說，這次選舉查察啟動以來，截至10月24日，已受理各單位提報妨害選舉情資324件，分立「選他案」261件、「選偵案」91件，持續查辦中。

查察績效部分，在3件里長、1件議員選舉案中，已經將7名嫌疑人向法院聲押獲准，同時查扣金額高達1526萬5000元。

中檢說，目前已經大雅區六寶里里長張姓候選人涉嫌招待旅遊案偵結起訴；還有就Polymarket平台投注選舉結果的新型態選舉賭盤，已偵結22案，對21人緩起訴，另1人聲請簡易判決處刑。

法務部次長黃謀信昨會中要求，偵辦作為須有明確訴訟法依據，嚴禁無票「帶人」、同時開傳票與拘票，或違法夜間搜索等程序瑕疵；代理檢察總長徐錫祥說，選前倒數階段，現金買票可能性升高，應集中量能鎖定現金賄選查察。

台中地檢署檢察長洪家原表示，中檢目前聲押多位候選人獲准，樣態多為招待旅遊、餽贈禮品，距投票日剩不到1個月，將強化查察現金買票等不法。

台中地檢署昨舉辦選舉查察分區座談會，統計至今已分「選偵案」91件，並聲押涉嫌賄選被告7人，也罕見查獲高達1526萬元現金。圖／中檢提供
台中地檢署昨舉辦選舉查察分區座談會，統計至今已分「選偵案」91件，並聲押涉嫌賄選被告7人，也罕見查獲高達1526萬元現金。圖／中檢提供

台中地檢署檢察長洪家原表示，中檢目前聲押多位候選人獲准，樣態多為招待旅遊、餽贈禮品。圖／中檢提供
台中地檢署檢察長洪家原表示，中檢目前聲押多位候選人獲准，樣態多為招待旅遊、餽贈禮品。圖／中檢提供

法務部次長黃謀信要求，查賄偵辦作為須有明確訴訟法依據，嚴禁無票「帶人」、同時開傳票與拘票，或違法夜間搜索等程序瑕疵。圖／中檢提供
法務部次長黃謀信要求，查賄偵辦作為須有明確訴訟法依據，嚴禁無票「帶人」、同時開傳票與拘票，或違法夜間搜索等程序瑕疵。圖／中檢提供

代理檢察總長徐錫祥說，選前倒數階段，現金買票可能性升高，應集中量能鎖定現金賄選查察。圖／中檢提供
代理檢察總長徐錫祥說，選前倒數階段，現金買票可能性升高，應集中量能鎖定現金賄選查察。圖／中檢提供

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