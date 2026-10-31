城中城奪46條人命 縱火婦殺人罪判無期...獄中遭舍友拿經血棉抹臉

高雄鹽埕區城中城大樓2021年大火釀46死、43傷，婦人黃格格將沉香餘燼倒在沙發引燃，被依殺人罪判無期徒刑定讞。黃女今年在台中女監服刑時，同房吳姓女性獄友與其爭執，竟拿沾有經血的衛生棉抹在黃臉上還痛毆她一頓，台中地院依傷害罪判吳女有其徒刑2月，可上訴。

黃格格2021年10月13日晚間在郭姓男友借住的城中城大樓1樓木製隔間，與友人飲酒後，她認為郭回到前女友身邊、多次致電未獲回應，黃女傳語音訊息細數郭的不是，怨「嫌棄我沒錢、對我欺騙感情、閃避我、現在正在前女友身邊溫存，現世報很快的」，「敢瘋就陪你一起瘋」。

黃14日凌晨將香爐內未完全熄滅的沉香餘燼，倒在郭的沙發坐墊上就離開，火勢迅速蔓延，釀46人死亡慘劇。法院一審依放火罪判她無期徒刑，二審改依殺人罪論處，但黃是「間接故意」不能判死，仍判無期徒刑，最高法院2024年1月駁回，全案定讞。

檢警調查，吳女、黃女曾是台中女子監獄同房舍友，吳今年3月9日晚上8點在房內和黃發生爭執，一氣之下竟然拿沾有經血的衛生棉，直接塗抹在黃女臉上，以此強暴侮辱對方，還徒手打到黃頭部、胸部及手臂都受傷。

檢方訊時，吳女坦承不諱，黃女也指證歷歷，並提出傷勢照片，與同房另名目擊獄友證詞相符，另外也有女監監視器畫面、受刑人懲罰報告等可佐證；檢方認為，吳同時涉犯傷害、強暴公然侮辱，2罪想像競合，偵結從重依傷害罪嫌起訴吳女。

台中地院審酌，吳女不以理性方式解決糾紛，任意訴諸暴力，且她強暴侮辱手段是拿沾有經血的衛生棉塗抹在黃臉部，又打到黃多處受傷，至今沒有賠償和解。

中院考量，吳女有前科、素行不佳，但犯後坦承未爭辯，斟酌一切情狀後，依傷害罪判處吳女有期徒刑2月，得易科罰金。