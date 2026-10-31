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限20歲以上里民參加！ 桃園蘆竹里長聯誼活動送大禮包...他12萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市蘆竹區林翁姓里長為求連任，今年9月舉辦限定滿20歲里民參加的聯誼活動，發放餐盒、白米、洗碗精及洗衣精等價值約400元兌換券，檢警昨兵分三路搜索，約談林翁、葉姓2名被告及28名證人，訊後分別諭知12萬元、10萬元交保。

林翁姓候選人今年9月19日舉辦里民聯誼活動，現場除提供餐盒，還安排白米、洗碗精及洗衣精等民生用品供民眾兌換，整組生活大禮包價值約400元。活動由葉姓被告負責主持，檢方認為，相關安排不單純是一般聯誼活動，還涉及替候選人造勢，並藉由贈送財物尋求具有投票權的里民支持。

桃園地檢署接獲情資後，檢察長張春暉指派檢察官杜敏瑜指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市警察局刑事警察大隊、蘆竹分局及內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊組成專案小組，針對活動籌辦、禮品發放及相關人員分工蒐證。

專案小組取得相關事證後，向桃園地方法院聲請搜索票獲准，昨天前往林翁、葉姓2人住處及里辦公室共3處執行搜索，並通知2名被告及28名證人到案說明，釐清活動舉辦經過、禮品發放情形及是否涉及賄選。

桃檢昨動員7名檢察官進行複訊，認定林翁、葉姓2人均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，涉犯對於投票權人行求賄賂罪，犯罪嫌疑重大，但認為尚無羈押必要，因此分別諭知林翁姓里長候選人12萬元、葉姓被告10萬元交保。

檢方強調，公平、公正的選舉是民主政治的基石，民眾若遇到候選人以現金、贈禮、餐會或招待旅遊等方式涉及行賄，不應礙於人情隱忍，也不要因為金額不高而視為小事，可撥打免費檢舉專線0800-024-099，檢舉人身分全程保密，並依法核發檢舉獎金，共同守護乾淨選風。

桃園蘆竹林翁姓里長尋求連任，舉辦限定20歲以上里民參加的聯誼活動，會中發放價值400元白米、洗碗精等生活大禮包的兌換券，桃園地檢署昨發動搜索，傳喚林翁、葉姓2名被告及28名證人到案說明，複訊後分別諭令林翁里長12萬、主持活動的葉某10萬交保。圖／桃園地檢署提供
桃園蘆竹林翁姓里長尋求連任，舉辦限定20歲以上里民參加的聯誼活動，會中發放價值400元白米、洗碗精等生活大禮包的兌換券，桃園地檢署昨發動搜索，傳喚林翁、葉姓2名被告及28名證人到案說明，複訊後分別諭令林翁里長12萬、主持活動的葉某10萬交保。圖／桃園地檢署提供

桃園蘆竹林翁姓里長尋求連任，舉辦限定20歲以上里民參加的聯誼活動，會中發放價值400元白米、洗碗精等生活大禮包的兌換券，桃園地檢署昨發動搜索，傳喚林翁、葉姓2名被告及28名證人到案說明，複訊後分別諭令林翁里長12萬、主持活動的葉某10萬交保。圖／桃園地檢署提供
桃園蘆竹林翁姓里長尋求連任，舉辦限定20歲以上里民參加的聯誼活動，會中發放價值400元白米、洗碗精等生活大禮包的兌換券，桃園地檢署昨發動搜索，傳喚林翁、葉姓2名被告及28名證人到案說明，複訊後分別諭令林翁里長12萬、主持活動的葉某10萬交保。圖／桃園地檢署提供

桃園蘆竹區現任林翁姓里長為求連任，舉辦限定具投票權里民的聯誼活動，會中發送生活大禮包的兌換券涉嫌賄選，桃園地檢署複訊後，諭令林翁里長12萬、葉某10萬元交保。記者陳恩惠／攝影
桃園蘆竹區現任林翁姓里長為求連任，舉辦限定具投票權里民的聯誼活動，會中發送生活大禮包的兌換券涉嫌賄選，桃園地檢署複訊後，諭令林翁里長12萬、葉某10萬元交保。記者陳恩惠／攝影

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