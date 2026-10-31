里民活動發400元禮品兌換券 桃園某里長參選人涉賄交保

桃園地檢署偵辦蘆竹區某里長參選人涉嫌賄選案，查出參選人利用里民聯誼活動發放價值約400元禮品兌換券，疑藉此爭取選民支持，2名被告訊後分別以新台幣12萬元、10萬元交保。

桃園地方檢察署表示，林翁姓里長參選人為求於民國115年地方公職人員選舉連任，於9月19日舉辦里民聯誼活動，限定年滿20歲里民參加，並由友人主持活動，替參選人進行選舉造勢，發放餐盒、白米、洗碗精及洗衣精等禮品兌換券，價值約新台幣400元。

桃園地檢署指出，檢察長張春暉指派檢察官杜敏瑜指揮專案小組，昨天持搜索票搜索2名被告住處及里辦公室共3處，並傳喚2名被告及28名證人到案說明。經7名檢察官訊問後，認定2人涉嫌違反公職人員選舉罷免法之對投票權人行求賄賂罪嫌，分別諭知12萬元及10萬元交保。

桃園地檢署呼籲，民眾若發現現金、贈禮、餐會或旅遊招待等疑似賄選情事，可撥打0800-024-099檢舉專線，檢舉人身分將予以保密，並依法核發檢舉獎金。