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正新輪胎創辦人骨灰罈被盜遭勒索6000萬 前司機坐牢2年多獲假釋

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

正新輪胎創辦人羅結2019年去世後骨灰安葬彰化市公墓，他的前司機凃英倫因欠債竟夥同友人張洋銘盜走羅的骨灰，恐嚇羅次子、正新副董事長羅才人夫妻勒索6000萬元，還揚言不給錢就將骨灰丟糞池，法院依發掘墳墓而盜取火葬遺灰罪判凃3年8月定讞，他服刑2年多，10月29日獲假釋。

凃英倫、張洋銘缺錢花用，2023年2月8日開車到彰化市第七公墓，以油壓剪、拔釘器撬開墳墓鐵窗，攀爬入內後再破壞水泥牆面，以此發掘墳墓，再共同盜走羅結的骨灰罈，下手前還拜拜請求前老闆原諒。

凃、張再指示友人林弘益，一同恐嚇羅的次子、正新副董事長羅才仁夫妻，2月9日、10日致電向其恫稱「我有你爸的東西，我要向你求財3000萬，不然我就毀掉你爸爸的東西或向報社公開」，再傳訊「那沒關係我就毀了他。」

張2月13日再傳骨灰罈照片並稱「6000萬，3點之前準備好」、「如果不理我就丟糞池」，「我會傳毀掉的影片給你們看」，2月14日再傳「把現金準備好我們拿到你就可以要回你老爸了。」警方獲報，2月15日拘提凃英倫、張洋銘，在凃後車廂找到骨灰罈，17日再抓到共犯林弘益。  

彰化地院一審認為，凃在正新任職長達18年，因違反員工忠實義務及工作規則，被廠商檢舉後離職，為了填補自身債務而謀畫本案，惡性重大，依共同發掘墳墓而盜取火葬之遺灰判凃、張各3年8月徒刑，依共同恐嚇取財未遂判林7月徒刑。

凃、張上訴二審改口否認犯行，辯稱兩人僅構成單純盜取他人火葬遺灰罪，台中高分院二審認為一審判決無違誤，判處駁回，最高法院2024年1月駁回定讞。

凃英倫入獄服刑2年多，矯正署今年10月28日核准假釋，經台中高分檢聲請保護管束，台中高分院10月29日裁定凃假釋中付保護管束。

已故正新輪胎創辦人羅結的骨灰罈，被前司機凃英倫、男子張洋銘盜取並勒索6000萬元，警方在凃後車廂找到骨灰。圖／民眾提供
已故正新輪胎創辦人羅結的骨灰罈，被前司機凃英倫、男子張洋銘盜取並勒索6000萬元，警方在凃後車廂找到骨灰。圖／民眾提供

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