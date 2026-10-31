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汐止宮廟負責人首參選涉賄 請13里民吃飯還送禮盒30萬交保

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

新北市汐止區湖興里傳出餐會賄選，一名首度參選里長的61歲宮廟負責人莊姓男子，涉以宮廟志工餐會名義，由歐姓友人揪人，在汐止知名海鮮夜景餐廳席開4桌、每桌8000元，免費招待13名里民吃大餐。士林地檢署昨天指揮調查局與汐止分局發動搜索，帶回莊男等17人，訊後認定莊男涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪犯嫌重大，諭知30萬元交保。

士檢指出，地方關係頗佳的莊男為投入本次里長選舉，今年9月中旬假借宮廟志工餐會名義，透過歐姓友人邀請親友及里民到場，當晚莊男在海鮮餐廳席開4桌免費宴飲，餐後還送價值250元的手作馬卡龍禮盒，以此不正利益尋求選民支持。

專案小組多日蒐證，昨天持士林地方法院核發搜索票，突襲搜索莊男住居所共3處，查扣手機、筆記本及邀請名冊等證物，帶回莊男、歐男、2名親友，共4名被告，並以證人身分通知13名里民到案。

檢方複訊後，認為莊男以免費餐飲及禮盒換取選民支持，涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯嫌重大，惟考量無羈押必要，諭知莊男30萬元交保，歐男5萬元交保，另2名親友限制住居；13名里民是證人身分，均請回。

士檢嚴正呼籲，候選人及競選人員切勿心存僥倖、以身試法，無論假借說明會、聯誼活動、節慶聚會或其他任何名目，只要實質上以免費餐飲或不正利益換取選票，均可能涉及投票行賄，檢方將依法嚴查速辦、絕不寬貸。

新北市汐止區湖興里莊姓里長候選人涉嫌宴請14名選民免費吃海鮮大餐，遭士林地檢署認定違反公職人員選舉罷免法，昨天被帶回約談，檢方複訊後30萬元交保。聯合報系資料照
新北市汐止區湖興里莊姓里長候選人涉嫌宴請14名選民免費吃海鮮大餐，遭士林地檢署認定違反公職人員選舉罷免法，昨天被帶回約談，檢方複訊後30萬元交保。聯合報系資料照

汐止 賄選 新北市選舉 2026九合一選舉

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