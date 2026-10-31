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欠388萬名下無財產 母逝他把繼承土地給姊 債主提告竟敗訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹黃男積欠陳男388萬元未還，名下又無財產可供執行，母親過世後，他未拋棄繼承，卻將土地應繼分讓給姊姊。陳男認為黃男藉此躲債，提告要求塗銷登記，法官認為不能把整體遺產分割中的單一土地抽出撤銷，審理時雖已闡明，陳男仍維持原請求，因請求於法不合駁回。

判決書指出，黃男向陳男借款388萬元，經多次催討仍未清償，陳男取得新竹地院本票裁定後聲請強制執行，仍討不到錢，法院最後核發債權憑證。黃男母親則於2025年7月26日過世，留下土地、房屋、寶山鄉農會存款及1輛自小客車等遺產。

黃男是母親的法定繼承人之一，並未向法院辦理拋棄繼承，但家族協議分割遺產時，他原可分得新竹縣寶山鄉一筆土地14分之1的應繼分，最後卻未取得土地，該部分由姊姊黃女取得，並於2026年7月7日完成分割繼承登記。

陳男認為，黃男明知積欠388萬元債務，卻將自己繼承土地的權利無償讓給姊姊，使債權無法獲得清償，因此依民法規定提告，要求撤銷土地移轉、塗銷分割繼承登記，讓土地回復由全體繼承人共有。

黃男則辯稱，繼承土地如何分配是家族長輩協議，他沒有加入土地繼承，且因自己積欠姊姊借款，因此主動把應繼分讓給姊姊。黃女也稱，弟弟欠她100萬元，因此才將應繼分登記給她，雖沒有完整100萬元轉帳證明，但近2年仍保存60多萬元的轉帳紀錄。

法官指出，債務人若以無償行為減少財產，導致債權無法受償，債權人原則上可以訴請撤銷；繼承人若未依法拋棄繼承，而是在取得遺產權利後，透過不利於自己的分割協議減少財產，也可能成為債權人撤銷的對象。

不過法官調查，黃男母親留下的不只有這筆土地，另有房屋、存款及汽車，家族所做的是整體遺產分割協議，土地如何分配只是其中一部分，並非單獨針對這筆土地另做協議。陳男卻只要求撤銷其中一筆土地的分配及登記，經法官闡明後仍未變更為針對整體分割協議提出請求。

法官認為，無論黃男未取得這筆土地是否真的損害陳男388萬元債權，都不能只把整體遺產分割中的單一土地抽出來撤銷，陳男的請求方式不符法律規定，判決駁回，全案仍可上訴。

新竹黃男積欠陳男388萬元未還，名下又無財產可供執行，母親過世後，他未拋棄繼承，卻將土地應繼分讓給姊姊（示意圖）。聯合報系資料照
新竹黃男積欠陳男388萬元未還，名下又無財產可供執行，母親過世後，他未拋棄繼承，卻將土地應繼分讓給姊姊（示意圖）。聯合報系資料照

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