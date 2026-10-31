工程行圍標被追繳770萬押標金 執行署追出藏鏡人祭兩鐵腕終繳清

某工程行涉圍標違反政府採購法規定經檢調偵辦，並移送追繳工程行押標金770萬元，執行署宜蘭分署追金流並揪出實際負責的藏鏡人黃男，但他逾期仍不繳納，曾辦分期又賴帳，執行官前後祭出管收、查扣擔保人財產兩手段，黃男才全部繳清欠款。

宜蘭分署指出，76歲黃姓男子與他人合夥開設工程行，涉嫌與他人基於虛增投標廠商、以詐術使開標發生不正確結果，參與經濟部水利署北區水資源分署辦理的石門水庫清淤案公開標案，利用無競標意思的工程行湊足競標廠商數，使特定廠商得標，違反政府採購法規定經檢調偵辦，並經移送機關追繳該工程行押標金770萬元，逾期仍不繳納，移送署宜蘭分署執行。

宜蘭分署說，收案後積極執行工程行及各合夥人財產，但僅追回部分欠款，移送機關尚有600萬餘元未能受償。經深入追查財產狀況及資金流向，發現該工程行實際負責人為黃男，黃男身兼多家公司的董事長財力雄厚，並查出他有將工程行資金逾千萬元轉帳至親友帳戶及關係公司情形，並非無清償能力。

去年8月13日黃男被傳喚到案說明財務狀況，他稱年事已高無穩定收入、僅願每月自行繳納2萬元，因無法交代資金流向，宜蘭分署認盤他未盡力清償且有管收必要，當場施予留置。

在送法院聲請管收時，黃男才火速籌足300萬元繳納，其餘款辦理分期繳納及覓得擔保人，才免於管收。但分期至今年8月又未依約履行，經宜蘭分署廢止分期，並準備執行擔保人財產。黃男說，不願工程行欠款波及擔保人，日前請親友帶著百萬現金，到基隆辦公室繳清全部欠款。

宜蘭分署說，對有履行能力而故意不履行，或有隱匿處分財產情事的義務人，將嚴格執法，絕不寬貸，勿心存僥倖，會祭出免拘提、管收、查扣財產等手段，應如期繳納，避免得不償失。

黃男親友10月底至宜蘭分署基隆辦公室繳清全部欠款。記者游明煌／翻攝