八德分局鑑識巡官到職5月侵吞300萬贓款 法院裁定羈押禁見

桃園市警局八德分局到職偵查隊僅5個月的余姓女巡官，卻侵占職務上持有的扣案贓款300萬元，昨遭桃園地檢署約談後聲押，桃園地院認定余女犯嫌重大，所涉為5年以上重罪，且有逃亡、勾串共犯之虞，30日深夜裁定羈押2個月並禁止接見通信。

桃園市警局八德分局近來清查偵查隊扣案證物時，發現余姓女巡官涉嫌侵占扣案贓款，短少金額多達300萬元，本月29日立刻報請桃園地檢署指揮偵辦，昨將余女傳喚到案後，雖然坦承犯行，全案依貪汙治罪條例偵辦。

桃園地院裁定指出，余女涉嫌公務員侵占職務上持有之財物罪，經法院訊問後，余女坦承犯行，依據卷內事證，足認犯罪嫌疑重大。不過，余女所述內容仍有待查證，是否另有共犯也尚待追查，法院因此認為進一步審酌羈押必要性。

裁定理由說明，余女所涉罪名屬於法定刑5年以上有期徒刑的重罪，加上案情仍有待釐清，且有事實足以認定她存在逃亡及勾串共犯的疑慮，因此認定有羈押必要，裁定自2026年10月30日起羈押2個月，並禁止接見通信。余女若不服裁定，可於收到裁定後10日內提起抗告。

至於余女涉嫌侵占扣案贓款的原因，地方傳聞她疑因買賣期貨造成資金缺口，因而急需用錢，但這項說法並未敘明在法院裁定理由中，是否與案情有關，仍待檢警調查，不能據此認定為犯案動機。

八德分局表示，主動清查發現余女涉嫌侵占後，已報請檢方指揮偵辦，目前尚未發現有其他員警涉案。分局並於10月30日提請考績委員會審議，決議余女一次記兩大過免職，另將追究相關主管考核監督責任。警方強調，對員警違法案件將秉持警紀警辦、毋枉毋縱原則，絕不掩飾、庇縱或護短。