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64秒深偽音檔造謠沈伯洋收軍購回扣 鄭男遭聲押獲法官諭知10萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民進黨台北市長候選人沈伯洋遭深偽音檔影射利用美國軍購案收回扣，音檔並散布於Threads。桃檢昨拘提鄭男到案隨即聲押禁見，桃園地院昨深夜開羈押庭，認為無證據顯示鄭男與製作者有犯意聯絡，今晨裁定10萬元交保並限制出境、出海8個月。

桃園地檢署昨天上午獲悉，社群平台Threads流傳一段深偽影音，以高度仿真「洋流」沈伯洋的聲音，捏造其自承利用美國軍購案收受回扣，並註記疑似是沈姓候選人私下錄音。檢方認為，相關內容涉及以深度偽造聲音散布不實訊息，意圖影響候選人選情，隨即啟動偵辦。

檢察長張春暉指派檢察官曾柏涵指揮法務部調查局新北市調查處偵辦，專案小組鎖定發文者身分後，於30日下午1時許前往桃園市中壢區，拘提66年次鄭姓男子到案，並扣押其手機。

檢方晚間複訊後，認為鄭男涉嫌違反公職人員選舉罷免法第104條第1項、第2項，涉及意圖使候選人不當選，以深度偽造聲音方式散布不實之事，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見。

桃園地院值日法官昨晚11時召開羈押庭，經訊問後，鄭男坦承犯行。法官審酌卷內事證，認為足以認定鄭男犯罪嫌疑重大，但鄭男所辯是從臉書隨機下載本案深偽檔案，核與一般網路使用情形尚無違背常情，且目前沒有證據可認定他與製作深偽檔案者具有犯意聯絡，因此難認有勾串共犯之虞。

不過，法官指出，鄭男所涉罪名最重可處7年以下有期徒刑，且有多次出國紀錄並持有他國護照，足認有逃亡之虞，因此仍有採取保全措施的必要。

法官認為，若以10萬元具保並限制出境、出海，即足以替代羈押；若無法具保，且不足以確保鄭男到庭，則應予羈押。羈押庭開庭後約半小時即作出裁定，諭知鄭男10萬元交保並限制出境、出海。

中壢50歲鄭姓男子涉嫌製作深偽音檔，影射民進黨台北市長候選人沈伯洋收軍購回扣，昨晚遭桃園地檢署向法院聲押禁見，桃園地院值日法官調查後，諭知鄭男以10萬元交保，並限制出境出海8個月。記者陳恩惠／攝影
中壢50歲鄭姓男子涉嫌製作深偽音檔，影射民進黨台北市長候選人沈伯洋收軍購回扣，昨晚遭桃園地檢署向法院聲押禁見，桃園地院值日法官調查後，諭知鄭男以10萬元交保，並限制出境出海8個月。記者陳恩惠／攝影

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