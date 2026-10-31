陸軍2士官充當共諜洩密 起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

陸軍北部步兵旅下士黃彥鈞、航空旅中士李佳舟，疑缺錢花用，經人介紹分別與大陸人士「A男」和「B女」接觸，洩露職務上接觸到的軍事機密給對方，事後各收取四十萬元及四萬元報酬，台北地檢署昨依違背職務收賄罪、違反國家安全法、洩密等罪將兩人起訴。

檢方查出，黃彥鈞為陸軍某步兵旅下士，負責財務與行政業務，二○二三至二○二四年初，因個人財務不佳，透過網路與大陸人士「A」接觸，二○二四年二月間，透過通訊軟體Messenger將自身資料和軍人身分證傳給對方，證明軍人身分後，同日便收到三萬元「茶水費」。

二○二四至二○二五年，黃彥鈞陸續收集國軍未對外公開且與戰鬥訓練相關文件，包括應保密的文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄，以及部隊同仁薪餉等個資，翻拍後用Messenger傳送給「A」，合計獲利四十萬元報酬。

李佳舟是陸軍某航空旅中士，二○二三年十二月間，他也因缺錢透在臉書被另名大陸情工人士「B」吸收，伺機利用公務電腦刺探、收集相關保養技術手冊（即技令）等國軍未對外公開軍機，下載至手機後再以Telegram傳送給「B」，對方將四萬元報酬匯入李男指定帳戶。

全案經檢察官高肇佑指揮士林憲兵隊偵辦，至於「A」、「B」真實身分或有無其他共犯，另案溯源偵辦中。

共諜 陸軍 收賄

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