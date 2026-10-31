疑涉賄選…佀廣洋喊抹黑 藍綠隔空互嗆

桃園市議員候選人佀廣洋被控為某社區爭取垃圾子車涉賄遭查辦，前天深夜十二萬元交保，佀昨抗議惡意檢舉抹黑，司法會還清白；藍綠議員為此隔空互嗆，法界認為，賄選關鍵在於有無利益交換。

檢方指出，獲報佀五月透過桃園某社區管委會許姓男子協調，爭取市價約七千五百餘元垃圾子車供社區使用，社區頒感謝狀並在電梯公告，恐影響住戶投票意向。許男九月提供拖把當中秋摸彩品，抽獎過程有官姓里長候選人喊「請投官○○一票、佀廣洋一票」須釐清。

佀廣洋聲明指出，垃圾子車是立委助理任內處理的選民服務，立委沒有配合款，但不好直接拒絕請託，最後協助民眾與市府建立聯繫管道。國民黨議員詹江村質疑檢調辦案標準，綠營議員黃家齊也曾幫社區爭取垃圾子車，秋節送摸彩品更大有人在。

民進黨議員黃瓊慧說，市府推廣子母車收運，開放議員配合款協助添購，但佀不是議員。黃家齊說，環保局公文也有寄給詹江村，詹是沒收到或沒看公文、還是選舉到了突然忘記。

桃園市環保局副局長呂明錡表示，立委沒有配合款可建議採購子車。桃園市環管處長張書豪說，立委能建議補助，但他未說明補助辦法與經費；張另回覆「社區及民代可建議，經審查後發放，該案進入司法階段不評論」。

律師華奕超表示，依公職人員選罷法，賄選關鍵不在於禮品與價值，而是有無拿利益交換選票；議員爭取子母車等，若依法爭取公共資源，沒要求選票支持，原則上不具賄選對價關係，反之就可能構成。