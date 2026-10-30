送禮、侵占物資、虛遷戶籍樣樣來 台中破首宗「複合型賄選」

台中地檢署查獲首宗「複合型賄選案」，指控烏日區溪尾里高姓里長候選人先送200元餅乾拉票，又侵占宮廟捐贈慈善白米，用於轉發里民尋求支持，甚至虛遷5位親友戶籍到里內，今依行賄等罪嫌將高聲押禁見獲准；高女臉書日前才發文提醒，若發現賄選可打專線檢舉，未料自身就涉賄遭收押。

中檢說，29日由檢察官何昌翰指揮警、調搜索12處，拘提高姓女子到案，同時通知38位證人。

檢方說，高女是社區發展協會理事長，登記參選本屆里長，她涉嫌今年5月間，利用協會參訪活動向里民拉票，並發送每份價值約200元的餅乾，並傳送競選圖卡。

檢方也查出，高女涉嫌侵占某宮廟捐贈的慈善白米，再轉發予具投票權的里民以尋求支持，另外為增加票源，涉嫌將5名未實際居住的親屬虛偽遷籍至該里。

檢方複訊後，認為高女涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄、同法第98條之1第3項、第1項之虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票未遂，及刑法第336條第1項公益侵占等罪嫌重大，有串證、逃亡之虞，聲請羈押禁見，台中地院今晚裁准。

高女10月1日才在臉書發文，除澄清其競選期間辦理社區參訪遊覽車費用一事，文末還附上「如發現疑似選舉賄選或其他妨害選舉情形，可撥打反賄選專線：0800-024-099，撥通後按4」等提醒，未料自身涉賄遭收押禁見。