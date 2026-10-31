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基隆議員候選人李昀靜代夫出征 涉賄交保 公公收押

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市中山區無黨籍市議員候選人李昀靜以餐會宴請及發放沙拉油、罐頭等生活物資贈與選民，被控違反選罷法涉賄選，檢調前天搜索多處共傳喚廿六人到案。檢方昨複訊後諭知李廿萬元交保，李丈夫張秉鈞及公公張錦煌兩位前議員，以有串滅證之虞向法院聲押。法官昨晚裁定張錦煌羈押禁見、張秉鈞卅萬交保。

民進黨籍前議員張秉鈞因詐領助理費遭判刑解職無法參選，李昀靜以無黨籍身分「代夫出征」參選，張錦煌、張秉鈞目前遭民進黨停權中，但還是有黨籍；李昀靜則為無黨籍，未料一家又捲入賄選案。

基隆地檢署接獲情資，李昀靜、張秉鈞、張錦煌共同涉嫌於七、九月間分別以餐會宴請及發放生活物資，內有含沙拉油、肉燥乾麵、罐頭乾貨及候選人競選扇子等市值共約四百元，贈與中山區選民。

基隆地院昨午開羈押庭，法官認為張姓父子犯罪嫌疑重大，但張秉鈞無羈押必要性，准卅萬元具保；張錦煌則有勾串證人之虞，裁定羈押禁見。

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