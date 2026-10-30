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64秒深偽音檔扯「洋流」軍購回扣涉介選 桃檢火速拘提鄭男聲押禁見

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

年底地方選舉進入倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋遭人利用深偽技術製作不實64秒錄音檔，捏造他利用美國軍購案收回扣，並在社群散布。桃園地檢署指揮新北市調處午後火速在桃園中壢拘提鄭姓男子到案，訊後認定涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說，這段深偽影音以高度仿真台北市沈姓市長候選人的聲音，製作沈某自承利用美國軍購案收受回扣等內容，並在影片註記「疑似沈伯洋私下錄音流出」等文字，企圖讓外界誤信內容為真。相關影音在Threads流傳，涉及以不實訊息影響選舉，檢方獲悉後立即展開調查。

桃檢檢察長張春暉高度重視，立刻指派檢察官曾柏涵指揮法務部調查局新北市調查處偵辦，並親自主持專案會議，研析相關事證。專案小組調查後鎖定發文者身分，持檢察官核發的拘票，於今天下午1時前往桃園市中壢區，拘提50歲的鄭姓男子到案，查扣手機進一步釐清相關事證。

檢察官訊問後認為，鄭男涉嫌違反公職人員選舉罷免法第104條第1項、第2項，涉及意圖使候選人不當選，以深度偽造聲音方式散布不實之事，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，因此向法院聲請羈押禁見。至於深偽影音的製作過程、散布情形及相關犯案細節，仍待後續調查釐清。

桃檢提醒，隨著年底地方公職人員選舉逼近，生成式人工智慧（AI）與深度偽造（Deepfake）技術可能遭有心人士利用，成為抹黑候選人、操弄選情的工具。民眾在社群平台或通訊軟體發布、轉傳選舉相關言論及影音前，應先查證內容真偽，切勿製作、輕信或任意轉傳未經證實的深偽影音，以免觸法。

檢方呼籲，若發現妨害選舉或散布深偽假訊息介入選舉的情事，可撥打免費檢舉專線0800-024-099，共同維護公平、公正的選舉環境。

鄭姓男子涉嫌在社群平台散布疑似沈柏洋的64秒音檔，扯軍購回扣涉嫌<a href='/search/tagging/2/介選' rel='介選' data-rel='/2/220972' class='tag'><strong>介選</strong></a>，桃園地檢署指揮新北市調處今午在中壢逮到他，檢方晚間複訊後向法院聲押中。記者陳恩惠／攝影
鄭姓男子涉嫌在社群平台散布疑似沈柏洋的64秒音檔，扯軍購回扣涉嫌介選，桃園地檢署指揮新北市調處今午在中壢逮到他，檢方晚間複訊後向法院聲押中。記者陳恩惠／攝影

中壢鄭姓男子涉嫌在社群平台散布疑似沈姓北市長候選人談軍購回扣的64秒音檔，桃園地檢署指揮新北市調處火速逮到人，複訊後依違反公職人員選舉罷免法向法院聲請羈押中。圖／桃園地檢署提供
中壢鄭姓男子涉嫌在社群平台散布疑似沈姓北市長候選人談軍購回扣的64秒音檔，桃園地檢署指揮新北市調處火速逮到人，複訊後依違反公職人員選舉罷免法向法院聲請羈押中。圖／桃園地檢署提供

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