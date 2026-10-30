64秒深偽音檔扯「洋流」軍購回扣涉介選 桃檢火速拘提鄭男聲押禁見

年底地方選舉進入倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋遭人利用深偽技術製作不實64秒錄音檔，捏造他利用美國軍購案收回扣，並在社群散布。桃園地檢署指揮新北市調處午後火速在桃園中壢拘提鄭姓男子到案，訊後認定涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說，這段深偽影音以高度仿真台北市沈姓市長候選人的聲音，製作沈某自承利用美國軍購案收受回扣等內容，並在影片註記「疑似沈伯洋私下錄音流出」等文字，企圖讓外界誤信內容為真。相關影音在Threads流傳，涉及以不實訊息影響選舉，檢方獲悉後立即展開調查。

桃檢檢察長張春暉高度重視，立刻指派檢察官曾柏涵指揮法務部調查局新北市調查處偵辦，並親自主持專案會議，研析相關事證。專案小組調查後鎖定發文者身分，持檢察官核發的拘票，於今天下午1時前往桃園市中壢區，拘提50歲的鄭姓男子到案，查扣手機進一步釐清相關事證。

檢察官訊問後認為，鄭男涉嫌違反公職人員選舉罷免法第104條第1項、第2項，涉及意圖使候選人不當選，以深度偽造聲音方式散布不實之事，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，因此向法院聲請羈押禁見。至於深偽影音的製作過程、散布情形及相關犯案細節，仍待後續調查釐清。

桃檢提醒，隨著年底地方公職人員選舉逼近，生成式人工智慧（AI）與深度偽造（Deepfake）技術可能遭有心人士利用，成為抹黑候選人、操弄選情的工具。民眾在社群平台或通訊軟體發布、轉傳選舉相關言論及影音前，應先查證內容真偽，切勿製作、輕信或任意轉傳未經證實的深偽影音，以免觸法。

檢方呼籲，若發現妨害選舉或散布深偽假訊息介入選舉的情事，可撥打免費檢舉專線0800-024-099，共同維護公平、公正的選舉環境。

鄭姓男子涉嫌在社群平台散布疑似沈柏洋的64秒音檔，扯軍購回扣涉嫌介選，桃園地檢署指揮新北市調處今午在中壢逮到他，檢方晚間複訊後向法院聲押中。記者陳恩惠／攝影