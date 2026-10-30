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陸軍2士官涉共諜案 法官裁定續押禁見3個月

中央社／ 台北30日電

陸軍士官黃彥鈞、李佳舟涉收受中共報酬，洩露國防機密，北檢依貪污、國安法等罪嫌起訴。台北地院國民法官庭今天開庭訊問，黃坦承、李否認犯行，法官裁定2人繼續羈押禁見3個月。

檢方起訴指出，黃彥鈞113年2月間，以通訊軟體Messenger傳送個資及軍人身分證給大陸地區人士，收受3萬元報酬；同年3月至114年2月間，收集、提供國軍未公開且與戰鬥訓練相關公務秘密，及部隊同仁個資等給對方，合計獲得40萬元對價報酬。

李佳舟則在112年12月間，透過公務電腦刺探及收集相關保養技術手冊（技令）等國軍未對外公開的秘密文件，下載至手機，再使用通訊軟體Telegram傳送提供給中共人士，不法獲取4萬元。

黃彥鈞、李佳舟今天移審至台北地院國民法官庭訊問。黃坦承犯行，但對收受金額有意見，無法確定各筆金額為交付資料的對價報酬。他向法官保證自己不會逃亡、不會翻供，下次開庭會將金額釐清。

法官審酌，黃彥鈞涉犯貪污等重罪，具高度逃亡可能性，且被告無法確認金額，有勾串共犯、證人之虞，裁定自今天起繼續羈押禁見3個月。

李佳舟則否認檢方起訴的犯罪事實，但承認獲取4萬元金額。李說，他沒有洩漏國安秘密、保養技術手冊等資料，僅在網路上下載公開檔案後提供給對方。

李的辯護律師告訴法官，人證、物證已有相當保全，被告兩支手機都被扣案，檢方也沒有證據說明被告可以聯繫共犯，即使被告使用新裝置，通訊軟體帳號也已在檢察機關掌握、監控之下。

檢察官認為，李佳舟犯嫌重大，且供述反覆、避重就輕，若只是提供網路資料，對方不會給予對價報酬，不予採信。

法官表示，李佳舟翻供否認相關罪行，其供述與憲兵隊訊問時不符，且涉犯貪污、國安等重罪，具高度逃亡可能性，加上說詞反覆、有湮滅證據之虞，以及有勾串證人、共犯之虞，裁定今天起繼續羈押禁見3個月。

共諜案 陸軍 法官

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