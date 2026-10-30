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抗告成功…千萬發票冒領案 男10萬交保遭撤銷改羈押禁見
澎湖地檢署偵辦冒領千萬元中獎發票案，原本10萬元交保的鮑姓男子，因澎湖檢方提出抗告，高等法院高雄分院撤銷原裁定，發回澎湖地方法院更為裁定，澎湖地院今天裁定羈押禁見。
澎湖地檢署發布新聞稿指出，檢方偵辦千萬元中獎問題發票案，由檢察官指揮澎湖縣政府警察局馬公分局、刑事警察大隊偵辦，認鮑姓被告亦涉嫌相關犯罪，向澎湖地方法院聲請羈押禁見，惟法院前認無羈押必要，裁定交保新台幣10萬元。經本署檢察官即時提出抗告，台灣高等法院高雄分院撤銷原裁定，發回澎湖地方法院更為裁定。
澎湖地方法院今天下午開羈押庭審訊鮑姓被告後，認其犯罪嫌疑重大，且有羈押之原因及必要性，裁定羈押禁見。
澎湖地檢署指出，檢警偵辦冒領千萬元中獎發票，目前已有張姓、許姓及鮑姓等4人經法院裁定羈押禁見，檢方及偵查團隊刻正積極釐清相關事證。
澎湖地檢署表示，冒領千萬元中獎發票，經清查集團目前共持有30餘張中獎發票，自115年10月6日起至18日止陸續成功兌換20餘張發票，計19萬9600元。
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