快訊

女記者遭撞倒落淚…蔣萬安團隊攝影師下場曝光 石舫亘向媒體握手致歉

利空包圍…台指期夜盤上半場快速翻黑 跌破4萬5大關

獨／雙標惹議！勤苦工作15年 國票金前董座魏啟林領嘸退職金恐釀官司

聽新聞
0:00 / 0:00

抗告成功…千萬發票冒領案 男10萬交保遭撤銷改羈押禁見

中央社／ 澎湖縣30日電

澎湖地檢署偵辦冒領千萬元中獎發票案，原本10萬元交保的鮑姓男子，因澎湖檢方提出抗告，高等法院高雄分院撤銷原裁定，發回澎湖地方法院更為裁定，澎湖地院今天裁定羈押禁見。

澎湖地檢署發布新聞稿指出，檢方偵辦千萬元中獎問題發票案，由檢察官指揮澎湖縣政府警察局馬公分局、刑事警察大隊偵辦，認鮑姓被告亦涉嫌相關犯罪，向澎湖地方法院聲請羈押禁見，惟法院前認無羈押必要，裁定交保新台幣10萬元。經本署檢察官即時提出抗告，台灣高等法院高雄分院撤銷原裁定，發回澎湖地方法院更為裁定。

澎湖地方法院今天下午開羈押庭審訊鮑姓被告後，認其犯罪嫌疑重大，且有羈押之原因及必要性，裁定羈押禁見。

澎湖地檢署指出，檢警偵辦冒領千萬元中獎發票，目前已有張姓、許姓及鮑姓等4人經法院裁定羈押禁見，檢方及偵查團隊刻正積極釐清相關事證。

澎湖地檢署表示，冒領千萬元中獎發票，經清查集團目前共持有30餘張中獎發票，自115年10月6日起至18日止陸續成功兌換20餘張發票，計19萬9600元。

澎湖地方法院。聯合報系資料照
澎湖地方法院。聯合報系資料照

澎湖 發票 交保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義中埔尋求連任村長涉賄選遭聲押 嘉院裁定交保

偽造文件詐領醫療紓困金 苗檢聲請4人羈押禁見獲准

高雄市議員陳善慧涉綠能光電弊案 疑有大筆不明金流遭聲押

謝典霖涉貪羈押期將滿…彰檢大動作搜索再一波 縣議會6人今交保

相關新聞

獨／橄欖粕油假冒頂級油！負責人狂跳針 法官爆氣：不懂油還敢賣

堡晟興業、楓緣國際公司涉嫌自義大利引進廉價「橄欖粕油」，改貼標籤假冒「日本一番頂級橄欖油」對外販售，不法獲利逾2023萬元，士林地檢署偵結依違反食安法及詐欺罪嫌起訴。士林地方法院今開第二次準備庭，公司實際負責人陳志豪全盤否認犯罪，甚至大言不慚稱「以為都是純油、不知有何差異」，法官痛批「賣油的都不曉得，怎麼敢賣給國內民眾」。

基隆議員候選人代夫出征餐宴涉賄 父子檔張錦煌收押、張秉鈞30萬交保

基隆市中山區無黨籍市議員候選人李昀靜「代夫出征」，以餐會宴請及發放沙拉油、罐頭等生活物資贈與選民，被控違反選罷法涉賄選，檢調昨搜索多處共傳喚26人到案。檢方今諭知李20萬元交保，李的丈夫張秉鈞及公公張錦煌兩位前議員，以有串滅證之虞向法院聲押。今晚法官裁定張錦煌羈押禁見、張秉鈞30萬交保。

路中揮傘攔公車⋯奧客被拒載「狂做惡夢」 國賠求償30萬

北市一名柳姓乘客搭乘公車，指控司機過站未停，跑到大馬路中央持傘攔車，上車後又因與司機爆發口角拒不下車，遭員警勸離。柳事後訴請國賠，聲稱警方對他實施強制力、恐嚇，導致他連做5個多月惡夢，向中正一分局求償30萬元，一審敗訴。案件上訴二審，台北地院日前駁回上訴，全案確定。

64秒深偽音檔扯「洋流」軍購回扣涉介選 桃檢火速拘提鄭男聲押禁見

年底地方選舉進入倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋遭人利用深偽技術製作不實64秒錄音檔，捏造他利用美國軍購案收回扣，並在社群散布。桃園地檢署指揮新北市調處午後火速在桃園中壢拘提鄭姓男子到案，訊後認定涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

抗告成功…千萬發票冒領案 男10萬交保遭撤銷改羈押禁見

澎湖地檢署偵辦冒領千萬元中獎發票案，原本10萬元交保的鮑姓男子，因澎湖檢方提出抗告，高等法院高雄分院撤銷原裁定，發回澎湖...

江陵集團負責人林美東涉濫倒建築廢棄物 新店地王羈押禁見

被稱為「新店地王」的建商、江陵集團負責人林美東，被控指示旗下營造公司將建築廢棄物濫倒在集團位於新北市九份地區的空地掩埋，檢調本月27日搜索江陵建設及旗下富瑄營造公司，約談富瑄總經理陳有得等人到案，聲押陳有得獲准，林美東昨前往調查局說明，由於林美東消失兩天，電話也關機，調查官詢後將他拘提上銬移送地檢署，檢方認他是整起事件主導者，向法院聲請羈押禁見，法官今裁准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。