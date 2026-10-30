抗告成功…千萬發票冒領案 男10萬交保遭撤銷改羈押禁見

被稱為「新店地王」的建商、江陵集團負責人林美東，被控指示旗下營造公司將建築廢棄物濫倒在集團位於新北市九份地區的空地掩埋，檢調本月27日搜索江陵建設及旗下富瑄營造公司，約談富瑄總經理陳有得等人到案，聲押陳有得獲准，林美東昨前往調查局說明，由於林美東消失兩天，電話也關機，調查官詢後將他拘提上銬移送地檢署，檢方認他是整起事件主導者，向法院聲請羈押禁見，法官今裁准。

2026-10-30 17:29