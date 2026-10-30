基隆議員候選人代夫出征餐宴涉賄 父子檔張錦煌收押、張秉鈞30萬交保

基隆市中山區無黨籍市議員候選人李昀靜「代夫出征」，以餐會宴請及發放沙拉油、罐頭等生活物資贈與選民，被控違反選罷法涉賄選，檢調昨搜索多處共傳喚26人到案。檢方今諭知李20萬元交保，李的丈夫張秉鈞及公公張錦煌兩位前議員，以有串滅證之虞向法院聲押。今晚法官裁定張錦煌羈押禁見、張秉鈞30萬交保。

基隆地檢署日前接獲情資，李昀靜及其丈夫張秉鈞、公公張錦煌共同涉嫌於7、9月間分別以餐會宴請及發放生活物資，內有含沙拉油、肉燥乾麵、罐頭乾貨及李姓議員候選人競選扇子，市值約計400元，贈與中山區選民方式賄選。

地檢署指派檢察官何治蕙指揮基隆市調查站、市警第四分局、第一分局、專勤隊等組成專案小組，昨天搜索候選人服務處、住處等三處，查扣相關證物，傳喚、通知相關人到案說明。

檢察官複訊後，李昀靜、張秉鈞、張錦煌等涉違反公職人員選舉罷免法對於有投票權之人交付賄賂、不正利益及刑法詐欺取財、刑法公益侵占等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，聲押張秉鈞、張錦煌；李昀靜命交保20萬元，其餘選民及證人均請回。

基隆地院今午開羈押庭，法官認為張姓父子犯罪嫌疑重大，但張秉鈞無羈押必要性，准30萬元具保；張錦煌則有勾串證人之虞，裁定羈押禁見。

基隆地檢署表示，候選人以免費餐會、致贈禮品等方式作為對價，提供不正利益企圖影響有投票權人之投票意向，已構成違反選罷法，呼籲選民要注意，避免涉賄。

前議員父子張錦煌（如圖）收押、張秉鈞30萬交保。記者游明煌／攝影