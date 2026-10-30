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獨／橄欖粕油假冒頂級油！負責人狂跳針 法官爆氣：不懂油還敢賣

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

堡晟興業、楓緣國際公司涉嫌自義大利引進廉價「橄欖粕油」，改貼標籤假冒「日本一番頂級橄欖油」對外販售，不法獲利逾2023萬元，士林地檢署偵結依違反食安法及詐欺罪嫌起訴。士林地方法院今開第二次準備庭，公司實際負責人陳志豪全盤否認犯罪，甚至大言不慚稱「以為都是純油、不知有何差異」，法官痛批「賣油的都不曉得，怎麼敢賣給國內民眾」。

今天開庭僅負責人陳志豪（67歲）及其前妻黃秀蘭（68歲）到庭，兩名同案被告兒子則請假未出席。庭訊一開始，法官先就公司運作與分工進行詢問，陳志豪稱自己是兩家公司的負責人，油品進口全由他決定，大兒子負責報關、二兒子負責網路行銷。

談及油品來源，陳男稱是在展覽時與廠商接觸，國外廠商稱是純橄欖油；至於報關單填寫「橄欖粕油」，是聽從國外廠商建議「寫橄欖粕油比較好報關」，自己不知有何差別。

法官納悶「身為進口油品廠商不懂油？」陳志豪毫不尷尬說「真的不知道，覺得就是純橄欖油」，強調國外有給成分分析，經檢驗合格才進口。

法官接著問，進口的油是否有品質之分？陳男態度輕忽，稱分類太多，只記得有分冷壓、extra virgin（特級初榨）、refine（精製）、pomace（粕油），除了冷壓，其他都是「純油」，只是製程不同。

法官問，是否知道製程不同價格不同？陳男稱「不了解」，法官嚴詞反問「你賣油的都不曉得，怎麼敢賣油？國內民眾吃下肚的怎麼知道！」陳男跳針稱「真的不知道，以為都是純的」，法官追問憑什麼以為？陳男才吐說「只知道冷壓比較貴，其他價格差不多」，稱印象中pomace是4.04歐元、refine是4.18歐元、冷壓最貴4.6歐元。

法官犀利再問，價格不同、英文也不同，都不知道自己進口的是橄欖粕油？陳男痞痞稱，是之後才知道有橄欖粕油這個東西。

法官隨後將焦點轉向產品包裝，質疑義大利進口的油為何標榜「日本一番頂級橄欖油」？陳志豪稱「產地有標義大利，寫日本職人精神是代表純油、沒有亂做」。

法官反問，進口最便宜低階的橄欖粕油卻稱日本頂級，是否誤導消費者？陳男辯稱「頂級」是公司內部自訂分類，只要在橄欖粕油中加入10%至20%的冷壓橄欖油增添風味，就算頂級。

法官當場質疑「可以這樣的嗎？橄欖粕油加了20%就變成頂級？那加更多會變什麼？超級？」陳男仍大言不慚稱橄欖粕油也是純的、沒有不好，法官回說「沒有說橄欖粕油不好，但標示要清楚」。

法官問，看到橄欖粕油為何沒去查這是什麼？陳男稱「真不知橄欖粕油這個東西，市面上從未看過橄欖粕油」，更坦言不知國內CNS規範把食用橄欖油分為5種等級，法官冷回，「沒看過不代表沒有，會不會是根本沒有人進口橄欖粕油這樣賣？」

庭訊尾聲，辯護律師主張食藥署今年1月才研議針對橄欖油品名訂定標示標準，堅持無罪答辯；蒞庭檢察官則提示證據反駁，指該產品販售名稱就叫「日本一番頂級橄欖油」，且正面印有「最高級」字樣，1公升售價高達699 元，有誤導消費者故意。庭末，法官諭知全案在11月24日下午2時繼續開庭。

士林地院今天傳喚涉嫌以橄欖粕油假冒頂級油販售的堡晟公司負責人陳志豪（黑色斜背包者）到庭應訊，陳否認犯罪，跳針強調「不知橄欖粕油這東西」。記者翁至成／攝影
士林地院今天傳喚涉嫌以橄欖粕油假冒頂級油販售的堡晟公司負責人陳志豪（黑色斜背包者）到庭應訊，陳否認犯罪，跳針強調「不知橄欖粕油這東西」。記者翁至成／攝影

士林地院今天傳喚涉嫌以橄欖粕油假冒頂級油販售的堡晟公司負責人陳志豪（前者）到庭應訊，陳否認犯罪，跳針強調「不知橄欖粕油這東西」。記者翁至成／攝影
士林地院今天傳喚涉嫌以橄欖粕油假冒頂級油販售的堡晟公司負責人陳志豪（前者）到庭應訊，陳否認犯罪，跳針強調「不知橄欖粕油這東西」。記者翁至成／攝影

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