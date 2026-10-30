獨／橄欖粕油假冒頂級油！負責人狂跳針 法官爆氣：不懂油還敢賣
堡晟興業、楓緣國際公司涉嫌自義大利引進廉價「橄欖粕油」，改貼標籤假冒「日本一番頂級橄欖油」對外販售，不法獲利逾2023萬元，士林地檢署偵結依違反食安法及詐欺罪嫌起訴。士林地方法院今開第二次準備庭，公司實際負責人陳志豪全盤否認犯罪，甚至大言不慚稱「以為都是純油、不知有何差異」，法官痛批「賣油的都不曉得，怎麼敢賣給國內民眾」。
今天開庭僅負責人陳志豪（67歲）及其前妻黃秀蘭（68歲）到庭，兩名同案被告兒子則請假未出席。庭訊一開始，法官先就公司運作與分工進行詢問，陳志豪稱自己是兩家公司的負責人，油品進口全由他決定，大兒子負責報關、二兒子負責網路行銷。
談及油品來源，陳男稱是在展覽時與廠商接觸，國外廠商稱是純橄欖油；至於報關單填寫「橄欖粕油」，是聽從國外廠商建議「寫橄欖粕油比較好報關」，自己不知有何差別。
法官納悶「身為進口油品廠商不懂油？」陳志豪毫不尷尬說「真的不知道，覺得就是純橄欖油」，強調國外有給成分分析，經檢驗合格才進口。
法官接著問，進口的油是否有品質之分？陳男態度輕忽，稱分類太多，只記得有分冷壓、extra virgin（特級初榨）、refine（精製）、pomace（粕油），除了冷壓，其他都是「純油」，只是製程不同。
法官問，是否知道製程不同價格不同？陳男稱「不了解」，法官嚴詞反問「你賣油的都不曉得，怎麼敢賣油？國內民眾吃下肚的怎麼知道！」陳男跳針稱「真的不知道，以為都是純的」，法官追問憑什麼以為？陳男才吐說「只知道冷壓比較貴，其他價格差不多」，稱印象中pomace是4.04歐元、refine是4.18歐元、冷壓最貴4.6歐元。
法官犀利再問，價格不同、英文也不同，都不知道自己進口的是橄欖粕油？陳男痞痞稱，是之後才知道有橄欖粕油這個東西。
法官隨後將焦點轉向產品包裝，質疑義大利進口的油為何標榜「日本一番頂級橄欖油」？陳志豪稱「產地有標義大利，寫日本職人精神是代表純油、沒有亂做」。
法官反問，進口最便宜低階的橄欖粕油卻稱日本頂級，是否誤導消費者？陳男辯稱「頂級」是公司內部自訂分類，只要在橄欖粕油中加入10%至20%的冷壓橄欖油增添風味，就算頂級。
法官當場質疑「可以這樣的嗎？橄欖粕油加了20%就變成頂級？那加更多會變什麼？超級？」陳男仍大言不慚稱橄欖粕油也是純的、沒有不好，法官回說「沒有說橄欖粕油不好，但標示要清楚」。
法官問，看到橄欖粕油為何沒去查這是什麼？陳男稱「真不知橄欖粕油這個東西，市面上從未看過橄欖粕油」，更坦言不知國內CNS規範把食用橄欖油分為5種等級，法官冷回，「沒看過不代表沒有，會不會是根本沒有人進口橄欖粕油這樣賣？」
庭訊尾聲，辯護律師主張食藥署今年1月才研議針對橄欖油品名訂定標示標準，堅持無罪答辯；蒞庭檢察官則提示證據反駁，指該產品販售名稱就叫「日本一番頂級橄欖油」，且正面印有「最高級」字樣，1公升售價高達699 元，有誤導消費者故意。庭末，法官諭知全案在11月24日下午2時繼續開庭。
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