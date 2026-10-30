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路中揮傘攔公車⋯奧客被拒載「狂做惡夢」 國賠求償30萬

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

北市一名柳姓乘客搭乘公車，指控司機過站未停，跑到大馬路中央持傘攔車，上車後又因與司機爆發口角拒不下車，遭員警勸離。柳事後訴請國賠，聲稱警方對他實施強制力、恐嚇，導致他連做5個多月惡夢，向中正一分局求償30萬元，一審敗訴。案件上訴二審，台北地院日前駁回上訴，全案確定。

全案源於2025年7月24日下午，柳姓乘客欲搭乘北市202號公車。等待期間，柳見公車沒有停下，竟跑到馬路中央揮舞雨傘攔車，陳姓司機見狀才停車。

柳上車後隨即與司機爆發口角，質疑公車過站不停。司機認為，柳的行為已經影響行車安全，除要求柳下車，另依規定向客運公司站務回報，後續並暫停載客服務，空車返回總站。

但柳拒絕下車，司機只能報警求助。轄區中正一分局員警到場後，曾詢問柳是否有意下車，並告知他若不下車，司機只能載他回新店的公車總站。

柳事後認為，警方不僅虛構稱他「擋住人家的公車」，還以司機不願載他為由要他下車，已經濫權。此外，案發後他經常夢見自己不下車，遭警方強制逮捕而驚醒，情況持續長達5個月之久，因而訴請國賠，向中正一分局求償30萬元精神慰撫金。

中正一分局則喊冤，根據密錄器畫面可見，員警全程態度、語氣平穩，也未強制命柳下車，更無限制他人身自由，僅是為了維持公共運輸秩序及處理民眾糾紛，進行職務上必要的溝通與協調，無任何不法情事。

台北簡易庭審理認為，柳僅是空言主張警方不法侵害他的自由或權利，卻未提出任何證據，即稱怕警察對他使用強制力、壓迫他等，純屬柳個人臆測及內心主觀想法，訴請國賠無理，一審判他敗訴。

案件上訴二審，北院審理認為一審認定及判決並無違誤，駁回上訴。全案確定。

北市中正一分局。聯合報系資料照
北市中正一分局。聯合報系資料照

奧客 國賠 公車

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