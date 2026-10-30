勒死友人故佈疑陣伴屍4日 中和翁殺人判處無期徒刑

新北市中和6旬男子周志榮去年7月21日因與借住家中的楊姓友人起爭執，盛怒之下竟勒死對方，事後持死者手機假傳「我先走了」等簡訊給自己故佈疑陣，伴屍4日後再佯稱死者輕生，託另名友人協助搬運遺體並報警。新北地方法院國民法官今依殺人、盜用他人電信設備通信罪各判處周男無期徒刑、褫奪公權終身及6月徒刑。

周男自去年4月21日起，讓50餘歲的死者借住家中，楊男卻疑似出現騷擾其他女住戶的情形，2人為此爆發口角，周男竟先跨坐在死者身上，以雙手掐勒對方頸部，造成死者窒息而死。

闖下大禍的周男，事後試圖故布疑陣，故意在5分鐘內，先後持死者手機傳簡訊和LINE給自己，表示「我先走了」、「我先走了，你在打電話」，製造死者活著離開其住處的假象。

周男伴屍4日後，才找上另名2人共同好友，拜託友人能協助將死者遺體搬回死者住處，佯裝死者係自行在住處輕生，該名友人得知後則立刻報警，檢警介入調查後察覺有異，進而發現周男殺人伴屍犯行。