快訊

進一步救市？台股暴跌1156.5點一片慘綠 金管會說話了

立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

聽新聞
0:00 / 0:00

江陵集團負責人林美東涉濫倒建築廢棄物 新店地王羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜張宏業／台北即時報導

被稱為「新店地王」的建商、江陵集團負責人林美東，被控指示旗下營造公司將建築廢棄物濫倒在集團位於新北市九份地區的空地掩埋，檢調本月27日搜索江陵建設及旗下富瑄營造公司，約談富瑄總經理陳有得等人到案，聲押陳有得獲准，林美東昨前往調查局說明，由於林美東消失兩天，電話也關機，調查官詢後將他拘提上銬移送地檢署，檢方認他是整起事件主導者，向法院聲請羈押禁見，法官今裁准。

檢調獲報，江陵建設2023年起為減少營建廢棄物清理成本，要求旗下富瑄營造、日觀等子公司將建築廢棄物運往公司位於新北市九份山區的空地，因大批廢棄土石運送到山區引起居民關注，調查局台北市調查處接獲檢舉，報請台北地檢署指揮偵辦。

檢方27日指揮台北市調查處、警政署保七總隊及新北市環保局等單位，兵分7路前往江陵建設及旗下子公司搜索，約談富瑄營造登記負責人林毅芳、總經理陳有得、日觀公司處長翟保華、司機余承般、吳朝根、工地主任林文治共6人到案。

檢察官訊後依廢清法命林文治20萬元交保、翟保華15萬元交保，林毅芳等3人各10萬元交保，總經理陳有得聲押禁見獲准，昨天偵訊林美東後，認為其說詞避就輕，顯有串滅證之虞，也向法院聲請羈押禁見。

掌握新北市新店市地產脈動的江陵建設，多年來聚焦新店地區房地產，近10年席捲新店最精華地段的土地，光在民權路周邊的推案就超過三百億元，林美東可說是「新店地產價格決定者」，也被喻為「新店地王」。

新北市新店知名建商江陵建設負責人林美東遭羈押。聯合報系資料照
新北市新店知名建商江陵建設負責人林美東遭羈押。聯合報系資料照

新店 廢棄物 聲押

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／名建設江陵集團爆濫倒廢棄物 神秘富商林美東遭約談、總經理羈押

偽造文件詐領醫療紓困金 苗檢聲請4人羈押禁見獲准

新北市土城現任里長候選人涉以餐會、桂圓蛋糕賄選　遭檢聲押禁見

高雄市議員陳善慧涉綠能光電弊案 疑有大筆不明金流遭聲押

相關新聞

女砸6.8萬做假牙卻戴不了怒告牙醫要求償 法院揭敗訴關鍵

楊姓女子5年前花6萬多做假牙，因尺寸不合、咬合不平，2023年間又花錢調整仍戴不上，向郭姓牙醫求償6萬8000元。桃園地院審理認定，程序符合醫療常規，無法用與楊女未依指示配戴有關，駁回請求，訴訟費3萬1000元還得由楊女負擔。

江陵集團負責人林美東涉濫倒建築廢棄物 新店地王羈押禁見

被稱為「新店地王」的建商、江陵集團負責人林美東，被控指示旗下營造公司將建築廢棄物濫倒在集團位於新北市九份地區的空地掩埋，檢調本月27日搜索江陵建設及旗下富瑄營造公司，約談富瑄總經理陳有得等人到案，聲押陳有得獲准，林美東昨前往調查局說明，由於林美東消失兩天，電話也關機，調查官詢後將他拘提上銬移送地檢署，檢方認他是整起事件主導者，向法院聲請羈押禁見，法官今裁准。

新北樹林區里長候選人涉送超市禮券賄選 遭收押禁見

新北市樹東里王姓里長候選人因欲挑戰現任張姓里長，涉嫌多次以面額100或500元的連鎖超市禮券，向里內選民賄選。新北地檢署檢察官林原陞昨指揮調查局新北市調查處、樹林警分局前往王男住處、競選服務處等共3處搜索，約談王男在內的20名被告，複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

大老闆9萬保費欠27年領嘸勞保年金 「一毛未還」逆轉討贏2萬月退

6旬曾姓老翁工作大半輩子，累計勞保年資34年又72天，提前向勞動部勞工保險局請領老年給付，卻因27年前擔任公司負責人期間，積欠半年勞保費、滯納金等逾9萬元遭拒。台北高等行政法院審理，認為勞保局追繳欠費的請求權時效已過，不得以此作為拒絕理由，一審判曾勝訴，勞保局應按月給付2萬餘元老年年金。

灌水幽靈人口又送高價洗髮精 新北中和里長15萬元交保

新北市中和區福南里長邱淑芬為求連任，涉嫌動員12名親友將戶籍遷入選區，形成「幽靈人口」，又藉口捐助前往里內社區發放6、7箱每瓶上千元的洗髮精尋求支持。新北地檢署檢察官王雪鴻昨指揮中和警分局、三重警分局及調查局新北市調查處，兵分3路搜索、約談，檢察官複訊後諭知邱女15萬交保。

花蓮地檢署查賄不手軟…偵辦200餘件押8人 再攜手麥當勞推反賄宣導

距離年底投票不到1個月，花蓮檢警積極查察賄選，目前偵查逾200件，涉案人數500多人，已有8人遭羈押；同步宣導反賄選，攜手麥當勞花蓮中正店與吉安店，消費即可取得任務卡，回答反賄選題目成功即可兌換餐券。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。