江陵集團負責人林美東涉濫倒建築廢棄物 新店地王羈押禁見

被稱為「新店地王」的建商、江陵集團負責人林美東，被控指示旗下營造公司將建築廢棄物濫倒在集團位於新北市九份地區的空地掩埋，檢調本月27日搜索江陵建設及旗下富瑄營造公司，約談富瑄總經理陳有得等人到案，聲押陳有得獲准，林美東昨前往調查局說明，由於林美東消失兩天，電話也關機，調查官詢後將他拘提上銬移送地檢署，檢方認他是整起事件主導者，向法院聲請羈押禁見，法官今裁准。

檢調獲報，江陵建設2023年起為減少營建廢棄物清理成本，要求旗下富瑄營造、日觀等子公司將建築廢棄物運往公司位於新北市九份山區的空地，因大批廢棄土石運送到山區引起居民關注，調查局台北市調查處接獲檢舉，報請台北地檢署指揮偵辦。

檢方27日指揮台北市調查處、警政署保七總隊及新北市環保局等單位，兵分7路前往江陵建設及旗下子公司搜索，約談富瑄營造登記負責人林毅芳、總經理陳有得、日觀公司處長翟保華、司機余承般、吳朝根、工地主任林文治共6人到案。

檢察官訊後依廢清法命林文治20萬元交保、翟保華15萬元交保，林毅芳等3人各10萬元交保，總經理陳有得聲押禁見獲准，昨天偵訊林美東後，認為其說詞避就輕，顯有串滅證之虞，也向法院聲請羈押禁見。

掌握新北市新店市地產脈動的江陵建設，多年來聚焦新店地區房地產，近10年席捲新店最精華地段的土地，光在民權路周邊的推案就超過三百億元，林美東可說是「新店地產價格決定者」，也被喻為「新店地王」。