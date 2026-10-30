國民法官去年審結91案 候選國民法官到場率47.6％

司法院今天公布國民法官制度實施第3年統計，民國114年全國國民法官法庭審結91案，選任546名國民法官，候選國民法官到場率47.6%。

司法院公布「114年度國民參與審判案件實施情形報告」，114年全國各地方法院國民法官法庭審結91案，較113年的63案增加28案；另選任國民法官546人、備位國民法官257人，國民法官執行職務平均4.1日、20.4小時，審判期日平均進行13.2小時。

在國民法官選任方面，114年通知候選國民法官1萬2742人，扣除依法除名及通知無法送達者，應到9779人，實際到場4655人，較113年的3618人增加1037人，到場率為47.6%。

司法院指出，到場候選國民法官中，男性2391人，占51.4%；女性2264人，占48.6%，性別比率均衡。年齡以40至49歲1246人最多，其次為30至39歲1156人；學歷以大專校院2601人最多，其次為高中職1117人。

職業方面，以企業家、自營業主892人最多，其次為服務、銷售及勞力人員879人，以及技術、佐理及事務人員865人。此外，候選人包括原住民族93人，涵蓋11個族別，另有歸化取得國籍者131人、身心障礙者115人，呈現多元背景。

案件收結方面，114年各地方法院新收國民參與審判案件204件，以殺人罪64件最多；終結186件，其中91件經國民法官法庭審結，87件裁定不行國民參與審判，另有8件因其他原因終結。

上訴審方面，114年二審終結75件、涉及89名被告，其中71人遭駁回上訴；三審終結43件、涉及48名被告，其中46人因上訴不合法遭駁回。相較113年二審終結32件、三審11件，案件數均增加。

司法院表示，國民法官制度施行3年，各審級終結案件數持續增加，上訴審多維持原判，整體運作漸趨穩定。

司法院指出，國民法官制度第2階段已於今年1月1日上路，適用範圍擴及所犯最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，預期案件類型及數量增加，將累積更多實務經驗。