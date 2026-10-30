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新北樹林區里長候選人涉送超市禮券賄選 遭收押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市樹東里王姓里長候選人因欲挑戰現任張姓里長，涉嫌多次以面額100或500元的連鎖超市禮券，向里內選民賄選。新北地檢署檢察官林原陞昨指揮調查局新北市調查處、樹林警分局前往王男住處、競選服務處等共3處搜索，約談王男在內的20名被告，複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官訊問後，認王男與其競選團隊成員2人，均涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人交付賄賂，而約其為一定之行使投票權之罪嫌，犯嫌重大，且有事實足認有串、滅證之虞，有羈押之必要而向法院聲押。

新北地院開庭後，裁定將王男羈押禁見，其餘2名團隊成員，1人以10萬元交保，並限制住居、出境、出海，另1人請回；其餘 17 名被告則分別諭知以1至8萬元不等交保。

新北市樹東里王姓里長候選人涉嫌多次以連鎖超市禮券向里內選民賄選，遭新北檢聲押禁見獲准。聯合報系資料照
新北市樹東里王姓里長候選人涉嫌多次以連鎖超市禮券向里內選民賄選，遭新北檢聲押禁見獲准。聯合報系資料照

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