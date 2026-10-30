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新北樹林區里長候選人涉送超市禮券賄選 遭收押禁見
新北市樹東里王姓里長候選人因欲挑戰現任張姓里長，涉嫌多次以面額100或500元的連鎖超市禮券，向里內選民賄選。新北地檢署檢察官林原陞昨指揮調查局新北市調查處、樹林警分局前往王男住處、競選服務處等共3處搜索，約談王男在內的20名被告，複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。
檢察官訊問後，認王男與其競選團隊成員2人，均涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人交付賄賂，而約其為一定之行使投票權之罪嫌，犯嫌重大，且有事實足認有串、滅證之虞，有羈押之必要而向法院聲押。
新北地院開庭後，裁定將王男羈押禁見，其餘2名團隊成員，1人以10萬元交保，並限制住居、出境、出海，另1人請回；其餘 17 名被告則分別諭知以1至8萬元不等交保。
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