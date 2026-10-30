大老闆9萬保費欠27年領嘸勞保年金 「一毛未還」逆轉討贏2萬月退

6旬曾姓老翁工作大半輩子，累計勞保年資34年又72天，提前向勞動部勞工保險局請領老年給付，卻因27年前擔任公司負責人期間，積欠半年勞保費、滯納金等逾9萬元遭拒。台北高等行政法院審理，認為勞保局追繳欠費的請求權時效已過，不得以此作為拒絕理由，一審判曾勝訴，勞保局應按月給付2萬餘元老年年金。

年滿60歲的曾男曾是榮德奕公司負責人，從年輕打拚到老，自1989年6月27日起斷續投保，累計勞保年資34年又72天，並於去年1月17日離職退保。一週後，他決定提早請領老年年金，向勞保局申請月領老年給付，未料遭拒。

勞保局查出，曾在擔任老闆期間，公司曾積欠6個月勞保費及滯納金，合計9萬7888元，迄今仍未繳清。後續雖有移送法院強制執行，但因公司查無財產可供執行，僅取得債權憑證，依勞工保險條例規定，公司在尚未清償前，應暫行拒絕給付。

北高行審酌，這筆欠費始於1996年6月，經移送法院強制執行無著，並核發債權憑證在案，距曾申請老年給付已逾27年。有關公法上請求權時效的計算，根據2001年實施的行政程序法規定，若殘餘期間多於5年者，應以5年為限。

北高行指出，期間勞保局未採取足以中斷時效的行政執行，也查無有何障礙導致時效不完成情事，應認定機關請求權罹於時效，不得以此作為拒絕給付的理由。

此外，勞工保險條例即便於今年1月修正生效，明定修法前有保險費、滯納金未繳清者，勞保局得暫行拒絕給付。但本案行政救濟程序早於去年開始，新法也沒有關於溯及既往的特別規定，仍應以曾申請階段當下適用的舊法為準。

北高行認為，曾年滿60歲，符合請領老年給付的年齡、年資條件，勞保局應核定准許，並依平均月投保薪資及提前申請減給計算，每月給付2萬103元，一審判曾勝訴。仍可上訴。