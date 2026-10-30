灌水幽靈人口又送高價洗髮精 新北中和里長15萬元交保

新北市中和區福南里長邱淑芬為求連任，涉嫌動員12名親友將戶籍遷入選區，形成「幽靈人口」，又藉口捐助前往里內社區發放6、7箱每瓶上千元的洗髮精尋求支持。新北地檢署檢察官王雪鴻昨指揮中和警分局、三重警分局及調查局新北市調查處，兵分3路搜索、約談，檢察官複訊後諭知邱女15萬交保。

新北檢日前接獲檢舉，由檢、警、調組成專案小組偵辦，昨日依涉犯公職人員選罷法意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票，以及對團體假借捐助名義行賄等罪嫌，約談邱女、12名涉嫌假意遷戶籍的民眾及9名證人共22人。

檢方查出，上屆以881票當選的邱女，為求連任增加本屆得票數，涉嫌要求親友將戶籍遷移至福南里作為「幽靈人口」，又以捐助名義，增加選票，將6、7箱高價洗髮精放在里內某社區的警衛亭發放，企圖以此尋求更多社區選民支持，結果遭人檢舉涉嫌賄選。