花蓮地檢署查賄不手軟…偵辦200餘件押8人 再攜手麥當勞推反賄宣導

距離年底投票不到1個月，花蓮檢警積極查察賄選，目前偵查逾200件，涉案人數500多人，已有8人遭羈押；同步宣導反賄選，攜手麥當勞花蓮中正店與吉安店，消費即可取得任務卡，回答反賄選題目成功即可兌換餐券。

花蓮地檢署今天與麥當勞花蓮中正店、吉安店董事長楊政道，一同宣布共同推出反賄選合作宣導，現場安排花檢職場互助教保服務中心大班可愛的小朋友表演、反賄選情境短劇等，高檢署花蓮檢察分署檢察長洪培根、更生保護會花蓮分會主委黃淑珠、榮譽觀護人協進會理事長林聰賢等人都到場。

花蓮地檢署檢察長陳舒怡說，選舉是民主政治的重要基石，賄選不僅破壞選舉公平，也可能使公共利益受到損害，花蓮地檢署鼓勵民眾勇於檢舉揭發不法，檢舉獎金相當豐厚；也與警調積極查賄，截至目前已偵查223件、涉案558人，有8人遭羈押。

陳舒怡說，反賄選不止是選舉期間的查察，也要透過生活化、多元化宣導，因此結合麥當勞中正店、吉安店，一同推出活動，盼透過跨界合作，吸引親子共同參與，讓反賄觀念深入日常生活。

花蓮地檢署表示，11月1日至27日活動期間，民眾到麥當勞花蓮中正店或吉安店消費，可取得反賄選任務卡，掃描卡片上的QR Code，完成3道反賄選問題，再持任務卡及已完成填答的手機畫面到麥當勞櫃枱兌換餐券，任務卡限量1萬份。楊政道說，盼透過公私協力，提升反賄選宣導的觸及面，更期待社會各界一起響應。

花蓮地檢署與麥當勞花蓮中正、吉安店合作，今天宣布，下月1日起至投票日前，推出反賄選宣導活動。記者王燕華／攝影

花蓮地檢署今天安排反賄選代言人「阿花」帶來宣導小短劇，說明到麥當勞花蓮合作店家取得任務卡、解任務兑換餐券的方法。記者王燕華／攝影