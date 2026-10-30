快訊

進一步救市？台股暴跌1156.5點一片慘綠 金管會說話了

立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

不如住飯店！他見宜蘭露營「2人1帳1.68萬元」嚇壞 網嘆：有錢才國旅

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮地檢署查賄不手軟…偵辦200餘件押8人 再攜手麥當勞推反賄宣導

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

距離年底投票不到1個月，花蓮檢警積極查察賄選，目前偵查逾200件，涉案人數500多人，已有8人遭羈押；同步宣導反賄選，攜手麥當勞花蓮中正店與吉安店，消費即可取得任務卡，回答反賄選題目成功即可兌換餐券。

花蓮地檢署今天與麥當勞花蓮中正店、吉安店董事長楊政道，一同宣布共同推出反賄選合作宣導，現場安排花檢職場互助教保服務中心大班可愛的小朋友表演、反賄選情境短劇等，高檢署花蓮檢察分署檢察長洪培根、更生保護會花蓮分會主委黃淑珠、榮譽觀護人協進會理事長林聰賢等人都到場。

花蓮地檢署檢察長陳舒怡說，選舉是民主政治的重要基石，賄選不僅破壞選舉公平，也可能使公共利益受到損害，花蓮地檢署鼓勵民眾勇於檢舉揭發不法，檢舉獎金相當豐厚；也與警調積極查賄，截至目前已偵查223件、涉案558人，有8人遭羈押。

陳舒怡說，反賄選不止是選舉期間的查察，也要透過生活化、多元化宣導，因此結合麥當勞中正店、吉安店，一同推出活動，盼透過跨界合作，吸引親子共同參與，讓反賄觀念深入日常生活。

花蓮地檢署表示，11月1日至27日活動期間，民眾到麥當勞花蓮中正店或吉安店消費，可取得反賄選任務卡，掃描卡片上的QR Code，完成3道反賄選問題，再持任務卡及已完成填答的手機畫面到麥當勞櫃枱兌換餐券，任務卡限量1萬份。楊政道說，盼透過公私協力，提升反賄選宣導的觸及面，更期待社會各界一起響應。

花蓮地檢署與麥當勞花蓮中正、吉安店合作，今天宣布，下月1日起至投票日前，推出反賄選宣導活動。記者王燕華／攝影
花蓮地檢署與麥當勞花蓮中正、吉安店合作，今天宣布，下月1日起至投票日前，推出反賄選宣導活動。記者王燕華／攝影

花蓮地檢署今天安排反賄選代言人「阿花」帶來宣導小短劇，說明到麥當勞花蓮合作店家取得任務卡、解任務兑換餐券的方法。記者王燕華／攝影
花蓮地檢署今天安排反賄選代言人「阿花」帶來宣導小短劇，說明到麥當勞花蓮合作店家取得任務卡、解任務兑換餐券的方法。記者王燕華／攝影

花蓮地檢署與麥當勞花蓮中正、吉安店合作，下月1日起至投票日前，推出反賄選宣導活動。記者王燕華／攝影
花蓮地檢署與麥當勞花蓮中正、吉安店合作，下月1日起至投票日前，推出反賄選宣導活動。記者王燕華／攝影

2026九合一選舉 花蓮縣選舉 賄選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不只陳重文涉賄！北市里長候選人也被列被告　訊後16萬元交保

宜蘭凱旋幼兒園萌娃前進派出所　近距離體驗變身一日小警察

涉嫌餐會期約賄選 正神名黨主席與3參選人交保

新北市土城現任里長候選人涉以餐會、桂圓蛋糕賄選　遭檢聲押禁見

相關新聞

女砸6.8萬做假牙卻戴不了怒告牙醫要求償 法院揭敗訴關鍵

楊姓女子5年前花6萬多做假牙，因尺寸不合、咬合不平，2023年間又花錢調整仍戴不上，向郭姓牙醫求償6萬8000元。桃園地院審理認定，程序符合醫療常規，無法用與楊女未依指示配戴有關，駁回請求，訴訟費3萬1000元還得由楊女負擔。

江陵集團負責人林美東涉濫倒建築廢棄物 新店地王羈押禁見

被稱為「新店地王」的建商、江陵集團負責人林美東，被控指示旗下營造公司將建築廢棄物濫倒在集團位於新北市九份地區的空地掩埋，檢調本月27日搜索江陵建設及旗下富瑄營造公司，約談富瑄總經理陳有得等人到案，聲押陳有得獲准，林美東昨前往調查局說明，由於林美東消失兩天，電話也關機，調查官詢後將他拘提上銬移送地檢署，檢方認他是整起事件主導者，向法院聲請羈押禁見，法官今裁准。

新北樹林區里長候選人涉送超市禮券賄選 遭收押禁見

新北市樹東里王姓里長候選人因欲挑戰現任張姓里長，涉嫌多次以面額100或500元的連鎖超市禮券，向里內選民賄選。新北地檢署檢察官林原陞昨指揮調查局新北市調查處、樹林警分局前往王男住處、競選服務處等共3處搜索，約談王男在內的20名被告，複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

大老闆9萬保費欠27年領嘸勞保年金 「一毛未還」逆轉討贏2萬月退

6旬曾姓老翁工作大半輩子，累計勞保年資34年又72天，提前向勞動部勞工保險局請領老年給付，卻因27年前擔任公司負責人期間，積欠半年勞保費、滯納金等逾9萬元遭拒。台北高等行政法院審理，認為勞保局追繳欠費的請求權時效已過，不得以此作為拒絕理由，一審判曾勝訴，勞保局應按月給付2萬餘元老年年金。

灌水幽靈人口又送高價洗髮精 新北中和里長15萬元交保

新北市中和區福南里長邱淑芬為求連任，涉嫌動員12名親友將戶籍遷入選區，形成「幽靈人口」，又藉口捐助前往里內社區發放6、7箱每瓶上千元的洗髮精尋求支持。新北地檢署檢察官王雪鴻昨指揮中和警分局、三重警分局及調查局新北市調查處，兵分3路搜索、約談，檢察官複訊後諭知邱女15萬交保。

花蓮地檢署查賄不手軟…偵辦200餘件押8人 再攜手麥當勞推反賄宣導

距離年底投票不到1個月，花蓮檢警積極查察賄選，目前偵查逾200件，涉案人數500多人，已有8人遭羈押；同步宣導反賄選，攜手麥當勞花蓮中正店與吉安店，消費即可取得任務卡，回答反賄選題目成功即可兌換餐券。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。