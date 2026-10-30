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嘉義中埔尋求連任村長涉賄選遭聲押 嘉院裁定交保

中央社／ 嘉義市30日電

嘉義中埔鄉劉姓村長尋求連任涉嫌今年7月透過郭姓俱樂部會長邀宴，並向選民請求支持，檢警昨天執行搜索傳喚，嘉檢將劉男、郭男依涉及選罷法聲押，嘉院裁定均7萬元交保。

嘉義地檢署日前接獲檢舉，指中埔鄉尋求連任的劉姓村長涉嫌於7月間透過當地老人俱樂部的會長郭姓男子，以新台幣1萬5000元宴請數十名俱樂部成員吃飯，且向出席選民及未出席部分選民發放價值450元香腸禮盒，涉及選罷法對於有投票權人交付不正利益。

嘉義地檢署昨天指揮法務部調查局嘉義縣調查站、嘉義縣警察局及中埔分局執行搜索，並傳喚劉姓村長、郭男，以及20餘名到場吃飯的選民到案說明。

嘉檢表示，據到案的部分選民證稱，劉姓村長不僅到場，且於席間懇託投票支持，不過，劉男否認在現場有拜票舉動；劉姓村長、郭男對於舉辦餐會的名義有落差，且更不是老人俱樂部例行性的餐會。

檢方於昨天深夜複訊後，認為劉姓村長、郭男涉犯公職人員選舉罷免法的交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，嘉院今天下午裁定2人均7萬元交保，並限制住居。

嘉義 中埔 賄選

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