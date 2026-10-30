陸軍北部1步兵旅1航空旅2士官 疑缺錢收賄洩露軍機給大陸人士遭訴

陸軍北部某步兵旅下士黃彥鈞、某航空旅中士李佳舟，疑似因缺錢竟經人介紹，分別與大陸人士「A男」和「B女」接觸，洩露職務上接觸到的軍事機密給對方，事後各收取40萬元及4萬元報酬。台北地檢署今依涉犯貪汙治罪條例、國家安全法、個人資料保護法及刑法洩密等罪起訴2人。

起訴指出，均為職業軍人的黃、李2人，所涉之罪包括貪汙條例違背職務收受賄賂罪、國安法為大陸地區、境外敵對勢力收集、交付關於公務上應秘密之文書、電磁紀錄罪、個資法公務員假借職務上機會違反個資法及刑法公務員洩漏交付國防以外之秘密罪。至於「A」、「B」真實身分或其他可能共犯，仍另案溯源偵辦中。

全案經檢察官高肇佑指揮士林憲兵隊偵辦，檢憲查出，黃男2023至2024年初，因個人財務不佳，透過網路與大陸人士「A」接觸，並於2024年2月間，透過通訊軟體Messenger將自身個人資料和軍人身分證傳送給對方，證明其軍人身分後，同日便收到3萬元「茶水費」。

之後，黃男於2024年3月至2025年2月間，私下陸續收集國軍未對外公開且與戰鬥訓練相關，屬公務上保密的文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄，以及部隊同仁上述個資文件，翻拍以Messenger傳送提供給「A」，期間合計獲得40萬元報酬。

李男則是在2023年12月間，同樣因缺錢透過臉書街處另名大陸人士「B」，再伺機透過公務電腦刺探、收集相關保養技術手冊（即技令）等國軍未對外公開的軍機，下載至手機後再以通訊軟體Telegram傳送給「B」，事後收取4萬元報酬。