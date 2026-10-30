女砸6.8萬做假牙卻戴不了怒告牙醫要求償 法院揭敗訴關鍵

楊姓女子5年前花6萬多做假牙，因尺寸不合、咬合不平，2023年間又花錢調整仍戴不上，向郭姓牙醫求償6萬8000元。桃園地院審理認定，程序符合醫療常規，無法用與楊女未依指示配戴有關，駁回請求，訴訟費3萬1000元還得由楊女負擔。

楊女因缺牙，於2021年10月委託郭醫生製作上下排活動假牙。她指稱，製作完成後，上排假牙太小，下排假牙左右高度不一，影響正常配戴，醫生卻未妥善處理。她認為，假牙既然無法正常使用，就不應收取全額費用，認為牙醫從一開始便有詐欺意圖，雙方因此產生爭議。

楊女表示，2023年間再次向郭醫生反映假牙問題，希望調整改善，醫生僅將假牙內部挖大，讓她能夠配戴，並收取3000元調整費，但假牙左右高低不平的情形仍未解決。她認為，牙醫未履行應有的製作及調整責任，依民法第227條第2項規定提起民事訴訟，請求賠償假牙費用及調整費，合計6萬8000元。

桃園地院於2025年2月3日函送桃園市衛生局調解，衛生局同年4月24日回函確認調解不成立，案件進入法院審理。審理期間，法院要求郭牙醫提出楊女的門診紀錄、假牙製作相關文件、技工所技工單及材質保證卡等資料，並送交中華民國牙醫師公會全國聯合會鑑定，釐清製作程序是否違反醫療常規，以及收費是否合理。

牙醫師公會於2025年2月20日回函，認定郭醫生為楊女製作活動假牙的治療程序及技工作品程序均符合醫療常規，收取6萬8000元治療費也屬合理。法院進一步比對病歷，發現郭牙醫在製作期間並非沒有處理假牙問題，而是多次發現異常後重新調整。

病歷記載，牙醫於2021年12月2日發現假牙中線與水平線歪斜，安排再次排牙；12月9日發現仍然歪斜，16日再度重新排牙。同月23日，牙醫發現上排假牙鬆動，重新取模；2022年1月7日又因上顎部分過重重新製作，1月13日再次排牙，並教導楊女如何咬合。法院據此認為，郭牙醫在製作過程中多次檢查假牙吻合程度，並依情況調整，且曾指導楊女使用假牙。

楊女2023年10月27日才再次回診，反映假牙問題，距離前次製作及調整已超過1年9個月。郭牙醫於庭上表示，楊女曾有約6個月沒有使用假牙，期間口腔內牙齒及組織可能發生變化，若未固定配戴，隨著時間經過，假牙可能逐漸失去原有的吻合程度，最後導致無法配戴。

法院指出，假牙製作完成後，若未依牙醫指示配戴，口腔內組織仍可能生長或變化，影響假牙的吻合程度。綜合病歷、鑑定結果及雙方陳述，認為楊女的假牙最終無法配戴，應與一段期間未依指示配戴有關，郭牙醫的醫療過程並無違反醫療常規，難認有可歸責的債務不履行情形。

至於楊女質疑牙醫師公會的鑑定內容與假牙製作不良無關，法院認為，鑑定是依據病歷等相關資料作成，與本案爭議具有關聯，且鑑定機構具有牙醫專業地位，相關意見可以採信。楊女提出的其他資料及主張，也不足以推翻法院對本案所形成的心證。

中壢簡易庭法官認定，郭男製作假牙的醫療過程沒有違反醫療常規，楊女依民法第227條第2項請求賠償，並無理由，駁回請求。訴訟費用依民事訴訟法第78條規定，由楊女負擔共3萬1000元，其中包括起訴裁判費1000元及牙醫師公會書面鑑定費3萬元。