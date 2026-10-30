快訊

店家直播向顧客介紹米格魯有多好養 牠全程失控網笑：這是勸退影片吧

河口湖命案凶嫌辯「誤殺」 高大成指3點狠打臉：從頭到尾說謊

毒駕撞死老翁宣判 死者女兒蹲地痛哭：一條命只值7年8月？

聽新聞
0:00 / 0:00

女砸6.8萬做假牙卻戴不了怒告牙醫要求償 法院揭敗訴關鍵

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

楊姓女子5年前花6萬多做假牙，因尺寸不合、咬合不平，2023年間又花錢調整仍戴不上，向郭姓牙醫求償6萬8000元。桃園地院審理認定，程序符合醫療常規，無法用與楊女未依指示配戴有關，駁回請求，訴訟費3萬1000元還得由楊女負擔。

楊女因缺牙，於2021年10月委託郭醫生製作上下排活動假牙。她指稱，製作完成後，上排假牙太小，下排假牙左右高度不一，影響正常配戴，醫生卻未妥善處理。她認為，假牙既然無法正常使用，就不應收取全額費用，認為牙醫從一開始便有詐欺意圖，雙方因此產生爭議。

楊女表示，2023年間再次向郭醫生反映假牙問題，希望調整改善，醫生僅將假牙內部挖大，讓她能夠配戴，並收取3000元調整費，但假牙左右高低不平的情形仍未解決。她認為，牙醫未履行應有的製作及調整責任，依民法第227條第2項規定提起民事訴訟，請求賠償假牙費用及調整費，合計6萬8000元。

桃園地院於2025年2月3日函送桃園市衛生局調解，衛生局同年4月24日回函確認調解不成立，案件進入法院審理。審理期間，法院要求郭牙醫提出楊女的門診紀錄、假牙製作相關文件、技工所技工單及材質保證卡等資料，並送交中華民國牙醫師公會全國聯合會鑑定，釐清製作程序是否違反醫療常規，以及收費是否合理。

牙醫師公會於2025年2月20日回函，認定郭醫生為楊女製作活動假牙的治療程序及技工作品程序均符合醫療常規，收取6萬8000元治療費也屬合理。法院進一步比對病歷，發現郭牙醫在製作期間並非沒有處理假牙問題，而是多次發現異常後重新調整。

病歷記載，牙醫於2021年12月2日發現假牙中線與水平線歪斜，安排再次排牙；12月9日發現仍然歪斜，16日再度重新排牙。同月23日，牙醫發現上排假牙鬆動，重新取模；2022年1月7日又因上顎部分過重重新製作，1月13日再次排牙，並教導楊女如何咬合。法院據此認為，郭牙醫在製作過程中多次檢查假牙吻合程度，並依情況調整，且曾指導楊女使用假牙。

楊女2023年10月27日才再次回診，反映假牙問題，距離前次製作及調整已超過1年9個月。郭牙醫於庭上表示，楊女曾有約6個月沒有使用假牙，期間口腔內牙齒及組織可能發生變化，若未固定配戴，隨著時間經過，假牙可能逐漸失去原有的吻合程度，最後導致無法配戴。

法院指出，假牙製作完成後，若未依牙醫指示配戴，口腔內組織仍可能生長或變化，影響假牙的吻合程度。綜合病歷、鑑定結果及雙方陳述，認為楊女的假牙最終無法配戴，應與一段期間未依指示配戴有關，郭牙醫的醫療過程並無違反醫療常規，難認有可歸責的債務不履行情形。

至於楊女質疑牙醫師公會的鑑定內容與假牙製作不良無關，法院認為，鑑定是依據病歷等相關資料作成，與本案爭議具有關聯，且鑑定機構具有牙醫專業地位，相關意見可以採信。楊女提出的其他資料及主張，也不足以推翻法院對本案所形成的心證。

中壢簡易庭法官認定，郭男製作假牙的醫療過程沒有違反醫療常規，楊女依民法第227條第2項請求賠償，並無理由，駁回請求。訴訟費用依民事訴訟法第78條規定，由楊女負擔共3萬1000元，其中包括起訴裁判費1000元及牙醫師公會書面鑑定費3萬元。

桃園楊姓女子花6.8萬元做活動假牙，修正調整仍戴不上，向郭姓牙醫求償，桃園地院認為，假牙尺寸、咬合不正與未依指示配戴有關，楊女敗訴，還得支付3.1萬元訴訟費。示意圖。記者陳恩惠／攝影
桃園楊姓女子花6.8萬元做活動假牙，修正調整仍戴不上，向郭姓牙醫求償，桃園地院認為，假牙尺寸、咬合不正與未依指示配戴有關，楊女敗訴，還得支付3.1萬元訴訟費。示意圖。記者陳恩惠／攝影

假牙 牙醫 缺牙 醫生 桃園地院 桃園 衛生局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣女遊客河口湖飯店遭割頸身亡 女嫌犯疑似是洗錢犯曾遭判刑

台灣遊客命喪日本河口湖 被捕女嫌手腕有割傷、疑試圖輕生

影／河口湖命案井女出殯 母泣不成聲...友人：母女不是外界傳的那樣

日本河口湖密室命案！台女慘遭割喉詭異無掙扎 高大成研判：恐遭下藥

相關新聞

影／毒駕撞死老翁宣判 死者女兒蹲地痛哭：一條命只值7年8月？

基隆市男子陳崇宇涉毒駕撞死倒垃圾陳姓七旬老翁案，國民法庭今天宣判，陳男尿液所含毒品及及其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具因而致人於死罪，處有期徒刑7年8月。死者四女兒泣訴：「我們爸爸被撞死死，一條命就只值7年8月？絕對無法接受，上訴到底。」

孫安佐火槍案再開庭！勘驗7段未公開影片 要法官記下：this shit good

藝人孫鵬兒子孫安佐（現名孫健豪）因拍攝自製噴火槍測試影片上傳IG，又被查獲改造霰彈槍、空氣槍及模擬槍，遭士林地檢署依槍砲、妨害公眾往來安全罪、恐嚇公眾罪起訴。士林地方法院今開第二次準備庭，法官當庭勘驗8段測試影片（含7段未公開素材），孫安佐頻對勘驗細節提出修正，更要求法官補上他的英文對話；辯護律師繼續針對扣案槍枝殺傷力鑑定提出疑義。庭末檢辯雙方均聲請傳喚刑事局鑑定人出庭，全案候核辦。

女砸6.8萬做假牙卻戴不了怒告牙醫要求償 法院揭敗訴關鍵

楊姓女子5年前花6萬多做假牙，因尺寸不合、咬合不平，2023年間又花錢調整仍戴不上，向郭姓牙醫求償6萬8000元。桃園地院審理認定，程序符合醫療常規，無法用與楊女未依指示配戴有關，駁回請求，訴訟費3萬1000元還得由楊女負擔。

高雄千戶停電…女憂90歲父維生器 嫌搶修慢怒砸台電工程車

高雄市前金區中華四路一帶今年4月5日上午因變壓器故障，造成約1000戶停電，台電派員搶修，齊姓女子嫌台電人員搶修慢，擔心影響其9旬父使用的維生器，與台電人員起口角後，怒持機車零件砸台電工程車玻璃及吊臂，並朝員警吐口水，雄檢依公然侮辱、毀損及妨害公務等罪嫌將齊女提起公訴。

詐慈濟10.6億女律師稱監所擁擠、司法信仰崩 檢轟：只想到自己

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗詐取10.6億元佣金，陳遭羈押中，台中地院今開庭，她訴說監所環境擁擠、艱困，自己半輩子的法律信仰在崩潰，司法令人民失望，檢察官直言，陳女只想到自己，不反省對大眾的傷害，疫情嚴重時「民眾心中恐懼會亞於她嗎？」

涉詐慈濟10.6億佣金 律師稱詐欺可能無罪「慈濟都不覺得自己被詐騙」

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，趁2021年疫情嚴重時誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗，詐取慈濟10.6億元的佣金；陳目前羈押中，今開庭否認詐欺，願提出500萬元內保釋金交保，陳的辯護律師鄭昱仁說「慈濟自己都不覺得自己有被詐騙」，陳被訴詐欺部分有高度無罪可能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。