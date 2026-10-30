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高雄千戶停電…女憂90歲父維生器 嫌搶修慢怒砸台電工程車
高雄市前金區中華四路一帶今年4月5日上午因變壓器故障，造成約1000戶停電，台電派員搶修，齊姓女子嫌台電人員搶修慢，擔心影響其9旬父使用的維生器，與台電人員起口角後，怒持機車零件砸台電工程車玻璃及吊臂，並朝員警吐口水，雄檢依公然侮辱、毀損及妨害公務等罪嫌將齊女提起公訴。
今年4月5日上午7時02分許，高雄市前金區中華四路、新田路、仁德街一帶因變壓器故障，造成約1000戶停電。台電接獲通報後立即派員搶修，於8時16分完成故障區間隔離及轉供作業，先行恢復872戶供電，其餘128戶持續搶修。
家住仁德街的齊姓女子（51歲）因90歲父親使用維生器材，擔心家中停電受影響，打119求救，救護員檢視齊女父親狀況，發現有血氧低、意識不清狀況，經急救處置後，家屬拒絕送醫。
台電人員同步調派發電機至現場協助，發電機於上午9時25分送達供齊家人使用，但齊女嫌台電人員搶修慢，和台電人員起口角，憤而持機車零件砸工程車玻璃及吊臂。警方勸阻齊女，被齊女出其不意吐口水，當場被依妨害公務罪及毀損等罪嫌逮捕送辦。
齊女於當日下午被移送至高雄地檢署，因在現場咆哮失控，法警將其安置於鎮靜室候庭備訊。不料齊女竟又徒手折斷鎮靜室馬桶沖水器水管，導致水管破裂喪失給水功能。
高雄地檢署偵查後，認定齊女犯下公然侮辱、毀損他人物品、侮辱公務員及妨害公務等罪嫌，今偵結提起公訴，並按所犯法條分論併罰。
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