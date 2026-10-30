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涉詐慈濟10.6億佣金 律師稱詐欺可能無罪「慈濟都不覺得自己被詐騙」

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涉詐慈濟10.6億佣金 律師稱詐欺可能無罪「慈濟都不覺得自己被詐騙」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，趁2021年疫情嚴重時誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗，詐取慈濟10.6億元的佣金；陳目前羈押中，今開庭否認詐欺，願提出500萬元內保釋金交保，陳的辯護律師鄭昱仁說「慈濟自己都不覺得自己有被詐騙」，陳被訴詐欺部分有高度無罪可能。

台中地檢起訴指出，陳昱瑄（41歲）、李易儒（逃往香港、通緝中）2021年見疫苗需求殷切，向慈濟佯稱有買BNT疫苗管道，並曾協助鴻海台積電採購疫苗，從中詐取美金3000萬元（約台幣約10.6億元）佣金，還和宗教團體「互道」在富邦天空樹豪宅洗錢，檢方搜索查扣高達158公斤黃金。 

陳女涉嫌詐欺、侵占及鉅額洗錢等罪嫌，因近期羈押期屆滿，台中地院上午開庭，審判長李依達詢問對於是否繼續羈押有何意見，陳女認為羈押不能達到釐清本案的目的。

陳女的辯護律師鄭昱仁主張，本案檢察官最初在查稅捐稽徵法，起訴前才轉為詐欺，而目前審理中應考量現有卷證，非如偵查中採較寬鬆標準，且本案詐欺部分，有高度無罪可能，況且「慈濟自己都不覺得自己有被詐騙。」

鄭昱仁說，本案高度社會矚目，陳女一舉一行都被攤在媒體、陽光下，她無逃亡資力，請法院審酌她應有的辯護倚賴權高度受影響，予以具保、科技監控。

李依達一併詢問，若予以交保能提出多少保釋金？陳女說，她資產被扣押，不確定家人能否支援籌措保釋金，比較有把握金額是500萬元內。

律師陳昱瑄涉嫌慈濟10億元佣金，目前仍收押、審理中。圖／截自陳昱瑄臉書
律師陳昱瑄涉嫌慈濟10億元佣金，目前仍收押、審理中。圖／截自陳昱瑄臉書

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