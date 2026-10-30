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涉詐慈濟10.6億 女律師：若和台積電法務長串證 大家可拋售股票了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，趁2021年疫情嚴重時誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗，詐取慈濟10.6億元的佣金；陳女至今羈押中，她今出庭否認詐欺，表示本案證人還包括台積電法務長，若她能和對方串證「那股民都可以拋售台積電股票了」，主張自己無串證之虞。

台中地檢起訴指出，陳昱瑄（41歲）、李易儒（逃往香港、通緝中）2021年見疫苗需求殷切，向慈濟佯稱有買BNT疫苗管道，並曾協助鴻海、台積電採購疫苗，從中詐取美金3000萬元（約台幣約10.6億元）佣金，還和宗教團體「互道」在富邦天空樹豪宅洗錢，檢方搜索查扣高達158公斤黃金。 

台中地院今開庭，審判長李依達詢問是否認罪，陳昱瑄坦承逃漏稅捐、業務登載不實文書，其餘被訴詐欺、鉅額洗錢等均否認。

公訴檢察官謝孟芳主張，陳女至今仍部分否認，但依卷證她涉犯詐欺、侵占及鉅額洗錢嫌疑重大，涉犯3年以上重罪，且陳經濟狀況甚好，加上共犯李易儒去年8月出境至今未歸遭通緝，陳辯詞避重就輕，依她在本案角色、參與程度，偵查有刪對話等，具串滅證之虞，應繼續羈押禁見。

陳昱瑄則說，檢察官一再用李易儒逃亡未歸作為羈押她的理由，但李男去年8月出境，若會回來早就回來了，況且包括她在內大家根本找不到李，如果自己有能力，會盡其所能說服李男回來把事情說清楚，她根本沒和李串證可能。

陳還說，檢方指控她詐欺，但本案證人還包括慈濟執行長、台積電的法務主任等人，其等具有法律背景，怎麼可能會聽信她的話與其串證，陳更直言，如果她能和台積電法務長串證，「那全台持有台積電股票的人都可以拋售台積電股票了」，因這對台積電聲譽有很大影響。

陳女也認為，檢察官偵查中一共對她訊問35次，若還不能夠問完、勾稽共同被告的證詞，那這35次筆錄究竟做了什麼，應該質疑檢方起訴的內容。

她表示，檢察官稱她經濟狀況甚好，但已經扣押她所有財產，連她家裡任何東西都不放過，自己如何還有能力可逃亡海外？她遭羈押至今，公司衍生多起民事訴訟、國稅局也來函限期補繳稅額，但她因羈押中無法處理。

律師陳昱瑄涉嫌慈濟10億元佣金，目前仍收押、審理中。圖／截自陳昱瑄臉書
律師陳昱瑄涉嫌慈濟10億元佣金，目前仍收押、審理中。圖／截自陳昱瑄臉書

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