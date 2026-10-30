高雄議員陳善慧涉綠能光電索賄案 法院裁定250萬元交保

橋頭地檢署先前因查辦市議員陳明澤涉嫌利用職務權力及機會，向綠能光電與土方清運業者索討土方利益並收取賄賂，擴大追查金流後，發現市議員陳善慧也涉嫌與陳明澤共同向業者收受賄賂，檢方昨晚將其聲押，橋頭地院今晨裁定陳善慧以250萬元交保，並限制接觸同案共犯及證人。

橋頭地檢署先前於今年7月30日偵辦綠能光電與土方弊案時，即將涉嫌貪瀆的市議員陳明澤及相關公司負責人聲請羈押禁見獲准，專案小組主任檢察官蘇恒毅、檢察官段可芳、嚴維德持續深入追查犯罪結構與異常金流，於29日持法院搜索票前往陳善慧的住處等處所執行搜索，查扣相關涉案事證，並將其傳喚到案說明。

檢察官複訊後，認定陳善慧涉嫌與先前遭押的陳明澤共同向業者收受賄賂，觸犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證及勾串共犯之虞，昨晚深夜向法院聲請羈押禁見。

法官考量現階段偵查進度及現有證據結構後，認為雖有羈押原因，但無全部羈押之必要，因此於凌晨裁定陳善慧以250萬元交保，並諭知禁止接觸同案共犯與證人，陳善慧於今天凌晨3時30分許完成交保並獲釋，檢方不排除提起抗告。