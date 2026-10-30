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業者欠稅違規60筆不理 5年內進口車遭查封隔天火速繳清14萬元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

一名開設多家獨資商號的業者，先前不僅因違反道路交通管理處罰條例遭開罰，更長期滯納娛樂稅及營業稅，即使相關單位多次催繳，其滯欠的稅罰款項仍累積達60餘筆、總金額逾14萬元，遭國稅局新竹分局、新竹縣市稅務局及新竹市監理站等機關移送強制執行。法務部行政執行署新竹分署接案後，透過跨機關合作與即時通報機制，火速查封業者的進口車，讓原本相不理會的業者於查封隔天隨即結清全額款項。

新竹分署表示，該案受理分案後即積極查調該業者財產狀況，雖曾依法執行其存款，但所得款項仍不足清償龐大欠稅與罰鍰。為貫徹法務部行政執行署推動的「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，新竹分署與新竹市稅務局建立欠稅車輛拖吊即時通報機制，藉由跨機關協同合作掌握車輛動態。

日前新竹市稅務局掌握該業者名下一輛出廠5年內的進口車停放地點，第一時間通知新竹分署。承辦人員會同相關單位迅速趕赴現場，當場完成車輛查封程序並拖吊至新竹市公有拖吊場。業者發現愛車不翼而飛後焦急了解狀況，得知因長期欠稅罰鍰遭查封拖吊，隨即主動聯繫執行人員，並於查封翌日親至新竹分署一口氣繳清14萬餘元欠款，順利領回愛車。

新竹分署說，針對滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰及國道通行費等案件將持續加強執行，提醒民眾如有違規罰鍰或稅費應主動繳納，切勿心存僥倖，以免名下存款、車輛等財產遭強制執行，得不償失。

新竹分署承辦人員會同相關單位迅速趕赴現場，當場完成車輛查封程序，並將滯欠稅罰款項業者的一輛出廠5年內進口車拖吊至新竹市公有拖吊場。圖／新竹分署提供
新竹分署承辦人員會同相關單位迅速趕赴現場，當場完成車輛查封程序，並將滯欠稅罰款項業者的一輛出廠5年內進口車拖吊至新竹市公有拖吊場。圖／新竹分署提供

進口車 國稅局 娛樂稅 退稅 交通違規

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