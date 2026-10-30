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行政執行署11月3日拍賣苗栗多筆土地 採通訊投標甭出門

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

法務部行政執行署新竹分署將於11月3日舉行「123聯合拍賣會」，當天將推出許多不動產拍賣物件，新竹分署歡迎民眾屆時到場投標應買。

新竹分署指出，11月3日當天下午3時起進行不動產拍賣開標，標的有位於苗栗縣竹南鎮、頭份市、獅潭鄉、通霄鎮的土地。本次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定的郵局信箱即可。

對以上不動產有興趣的民眾，可至新竹分署官網「拍賣公告」專區，瞭解各不動產拍賣物件的詳細狀況，或向新竹分署各承辦股洽詢。

新竹分署並提醒民眾，為改善交通安全，維護用路人權益，新竹分署積極配合法務部行政執行署推動「加強執行車輛相關稅費罰鍰」交通專案，針對滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰及國道通行費等案件加強執行。

另外，近來酒、毒駕案件頻傳，屢生憾事，新竹分署除針對相關案件積極執行，也同步啟動關懷機制，如果發現有酒癮個案，將主動提供義務人酒癮治療相關資訊與資源轉介，引導酒駕者戒治途徑，盡量減少相關風險產生。相關疑問可洽各縣市毒品危害防制中心專線0800-770-885諮詢。

行政執行署新竹分署將於11月3日舉行「123聯合拍賣會」，其中不動產拍賣標的有位於苗栗縣竹南鎮、頭份市、獅潭鄉、通霄鎮的土地。圖／行政執行署新竹分署
行政執行署新竹分署將於11月3日舉行「123聯合拍賣會」，其中不動產拍賣標的有位於苗栗縣竹南鎮、頭份市、獅潭鄉、通霄鎮的土地。圖／行政執行署新竹分署

行政執行署新竹分署將於11月3日舉行「123聯合拍賣會」。圖／行政執行署新竹分署
行政執行署新竹分署將於11月3日舉行「123聯合拍賣會」。圖／行政執行署新竹分署

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