謝典霖涉貪羈押期將滿…彰檢大動作搜索再一波 縣議會6人今交保

彰化縣地檢署偵辦縣議長謝典霖涉嫌違反公職人員選舉罷免法、貪汙治罪條例等案件，昨帶回36人訊問直到今凌晨，縣議會陳姓秘書長等6人分別以1萬到5萬元交保，另30人無保請回。

彰化地檢署今表示，經調閱資料發現謝典霖等人數次巧立名目詐取公款私用，昨指揮彰化縣調查站調查官持彰化地方法院核發的搜索票，到縣議會及相關人員住居所等30處搜索查扣相關證物，並傳喚相關人員與證人共36人帶回訊問。

經彰檢專案團隊檢察官訊問後，認縣議會陳姓秘書長、黃姓主任和張姓、游姓、林姓、邱姓等科員等人涉共犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物、刑法第216條、第213條行使登載不實公文書、另違反商業會計法第71條填製不實會計憑證等罪嫌重大，惟尚無羈押必要，分別交保1萬元至5萬元，其餘相關人員及證人均請回。

謝典霖羈押期至11月18日屆滿，司法第三波大動作偵辦，被外界解讀為找出更有力新事證給予延押理由，若謝典霖被具體求刑10年以上但一審尚未判決，即依法喪失參選資格，若未達10年以上就有參選機會。

謝典霖一案因今年6月間在縣議會新會館舉辦餐會，招待表姑陳貞妃競選鎮長的溪湖區鄉親，多達10桌之外另贈送蛋黃酥等伴手禮，歡樂照片PO網後被行政院聯合服務中心副執行長吳音寧在臉書質疑違反行政中立，檢調展開一連串調查，從中發現謝典霖涉嫌巧立名目動支公帑。