獄政史上最大貪瀆弊案 王令麟等7人二審逆轉無罪…台高檢上訴

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，被視為獄政史上最大貪瀆弊案，一審判刑、二審逆轉改判王令麟等7人無罪。台灣高等檢察署認為，二審判決違背法令，今上訴第三審。

台高檢今指出，檢察官就被告王令麟等7人改判無罪部分，認原判決有對於證據取捨與事實認定、判決理由不備等違背法令之處而提起上訴。

另，宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看守所前祕書柯書宇及其妻吳佩瑜3人，一、二審都無罪，檢方依速審法的限制規定，並未提起上訴，3人無罪定讞。

「獄政史上最大貪瀆弊案」一審認定台北監獄前副典獄長蘇清俊犯貪汙違背職務收賄等罪，重判16年徒刑，王令麟則依行賄罪判刑2年2月；二審以無法認定雙方有對價關係，改判蘇、王無罪。

同案被告台中監獄前副典獄長趙崇智一審判11年8月、台北監獄前科員祖興華11年、王令麟秘書胡曉菁2年2月；被控行賄的黑道成員池燿廷（原名池泳霖）及羅為德一審分別判2年6月、1年2月徒刑，高院也改判無罪。

台北地院認定王令麟因力霸掏空案入監服刑，2014年間透過胡曉菁以干貝醬、水果、茶葉禮盒打點蘇清俊，並安排蘇和妻子免費入住東森海洋溫泉酒店總統套房。一審認定蘇收受不當利益後，協助辦理王的特別接見申請，容許王在監批閱東森集團公文，更將東森電視台買賣文件攜帶入監等；蘇清俊調任綠島監獄典獄長後，拿茶葉、酒、海鮮給舊屬祖興華，請祖繼續關照王令麟。

高院認為，不能僅因公務員與受刑人或親友往來密切、接受禮品、宴飲，或違反公務倫理、監所行政規範，就推論成立刑事犯罪，檢方舉證不足以證明對價關係，改判無罪。