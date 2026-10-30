影／代夫出征選基隆議員涉賄 辦餐會還送罐頭、油麵等物資

基隆市中山區無黨籍市議員候選人李昀靜「代夫出征」涉賄違反選罷法，檢方今天凌晨複訊後諭知20萬交保，她的丈夫張秉鈞及公公張錦煌檢方以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。檢方說，3人涉嫌以餐會宴請及發放內有沙拉油、乾麵、罐頭約400元生活物資贈與選民賄選，共傳喚、通知26人到案說明。

基隆地檢署日前接獲情資，中山區李姓議員候選人及其配偶、公公共同涉嫌於7月、9月間分別以餐會宴請及發放生活物資，內有含沙拉油、肉燥乾麵、罐頭乾貨及李姓議員候選人競選扇子，市值約計400元，贈與基隆市中山區選民的方式賄選。

地檢署指派檢察官何治蕙指揮法務部調查局基隆市調查站、市警第四分局、第一分局、專勤隊等組成專案小組積極偵辦，昨指揮專案小組前往議員候選人服務處、住處等3處實施搜索，查扣相關證物，傳喚、通知候選人及選民等共26人到案說明。

檢方說，檢察官複訊後，李昀靜、張秉鈞、張錦煌等均涉違反公職人員選舉罷免法對於有投票權之人交付賄賂、不正利益及刑法詐欺取財、刑法公益侵占等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，認為張秉鈞、張錦煌有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見；李昀靜命交保20萬元，其餘選民及證人均請回。

基隆地檢署表示，候選人不應以免費餐會、致贈禮品等方式作為對價，提供不正利益企圖影響有投票權人之投票意向，並切勿心存僥倖、以身試法，一定秉持「有聞必查、有據必辦」執法決心，依法積極查辦。

基隆地院指出，針對檢察官偵查中聲請羈押被告張姓父子2人涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，法院於今日凌晨2時許收受相關卷證，尚待法官審閱相關卷證，辯護人閱卷及律見被告，暫定今日下午2時30分開庭訊問。

前議員張錦煌、張秉鈞（如圖）父子涉賄，檢方以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。記者游明煌／攝影

前議員張錦煌（如圖）、張秉鈞父子涉賄，檢方以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。記者游明煌／攝影